„Sex-simbolul" Italiei și câștigătorul Eurovision Damiano David s-a căsătorit.

Damiano David, care în 2021 a câștigat Eurovisionul împreună cu trupa Måneskin, s-a căsătorit cu iubita sa, actrița și cântăreața americană Dove Cameron. Cei doi s-au căsătorit pe 24 septembrie în Italia.

Pentru ceremonia solemnă, îndrăgostiții au ales ținute albe asortate, iar mireasa a decis să încalce tradiția de nuntă – a renunțat la rochie în favoarea unui costum elegant, relatează obozrevatel.com.

Dove Cameron a purtat un ansamblu alb ca zăpada, format din pantaloni cu croială dreaptă și un sacou cu o curelușă subțire, care i-a accentuat talia. Actrița și-a completat ținuta cu o cravată și o pelerină drapată.

La rândul său, Damiano David a purtat un costum de culoarea fildeșului. Câștigătorul Eurovision a adăugat un accent interesant ținutei sale de nuntă cu ajutorul accesoriilor, mai exact, al unui fular de mătase în nuanța cafelei.

Primele zvonuri potrivit cărora artiștii au o relație romantică au apărut încă în 2023, când Dove Cameron a asistat la un concert Måneskin. Ulterior, ei au fost văzuți împreună la cină în Los Angeles, însă au apărut oficial ca un cuplu pe covorul roșu în februarie 2024. De atunci, vedetele au început să împărtășească mai des cu publicul detalii din viața lor personală.