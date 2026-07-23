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23 Iulie 2026, 10:18
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Serviciul Secret al SUA a anunțat un nivel record de amenințări la adresa lui Trump și a oficialilor

Nivelul amenințărilor la adresa persoanelor protejate de Serviciul Secret al SUA, inclusiv președintele Donald Trump, a atins un nivel record.

Serviciul Secret al SUA a raportat un nivel record de amenințări la adresa lui Trump și a oficialilor.
Serviciul Secret al SUA a raportat un nivel record de amenințări la adresa lui Trump și a oficialilor.

Despre aceasta a anunțat un reprezentant de rang înalt al instituției într-un briefing închis pentru jurnaliști, informează CNBC.

Potrivit datelor pool-ului de jurnaliști MS NOW, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate deja aproximativ 10.000 de cazuri de amenințări la adresa funcționarilor de stat și judecătorilor Curții Supreme — cu 40% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, instituția a raportat o creștere de zece ori a cazurilor de internare forțată a persoanelor potențial periculoase în spitalele psihiatrice.

Directorul adjunct al Serviciului Secret, Matthew Quinn, a adăugat că instituția este extrem de îngrijorată de perspectiva utilizării dronelor pentru atacuri asupra persoanelor protejate de aceasta.

Declarația instituției a fost făcută înaintea cinei anuale a Asociației corespondenților Casei Albe, care va avea loc în conacul Waldorf Astoria, la care este planificată participarea lui Trump. Evenimentul a fost amânat din aprilie, după ce un locuitor înarmat din California, Cole Thomas Allen, a încercat să pătrundă în sala hotelului Washington Hilton, unde se afla președintele. Allen a fost imobilizat de serviciile speciale și i s-au adus acuzații de tentativă de asasinat.

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