Serviciul de monitorizare a climei: Luna iunie 2026 a doborât recordurile de temperatură în Europa

Succesiunea rapidă a celor mai puternice valuri de căldură, care au început în luna mai, arată că temperaturile extreme din Europa nu mai reprezintă un episod izolat, ci o caracteristică tot mai persistentă a sezonului estival.

Anul acesta, luna iunie a devenit cea mai călduroasă din întreaga istorie a observațiilor din Europa de Vest și a doua la nivel mondial după acest indicator: temperatura, conform datelor Serviciului European de Monitorizare a Schimbărilor Climatice „Copernicus”, a depășit nivelul mediu preindustrial estimat cu 1,39°C, scrie euronews.com.

Canicula record pe uscat a coincis cu cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată în luna iunie, ceea ce subliniază acumularea continuă de căldură în sistemul climatic al Pământului, conform informațiilor publicate joi.

„În ansamblu, aceste recorduri reflectă starea sistemului climatic, care continuă să acumuleze căldură. Drept rezultat, observăm valuri de căldură din ce în ce mai intense, oceane constant calde și riscuri crescute pentru oameni, ecosisteme și infrastructură în Europa și dincolo de aceasta”, a declarat Samantha Burgess, șefa direcției climatice la ECMWF.

Europa de Vest și Centrală a trecut la sfârșitul lunii iunie printr-un val puternic de căldură, care a doborât recorduri lunare și absolute de temperatură în mai multe țări, inclusiv Germania și Cehia. Acestui eveniment i-a precedat un val neobișnuit de puternic de căldură în luna mai, iar la începutul lunii iulie a început un alt episod, ceea ce demonstrează un model tot mai stabil de caniculă extremă de vară.

Schimbarea rapidă a valurilor puternice de căldură arată că canicula extremă nu mai este un fenomen izolat, ci devine o caracteristică tot mai prelungită a verii europene.

Consecințele nu s-au limitat la temperaturi ridicate: condițiile secetoase din multe regiuni ale Europei, în special pe Peninsula Iberică, în sudul Franței și în anumite zone din Europa de Est, au dus la creșterea numărului de incendii naturale, scăderea nivelului apei în râuri și sporirea riscului de secetă, afectând producția de alimente.

Profesorul Ottmar Edenhofer, președintele organismului consultativ independent al UE pentru climă – Consiliul Științific Consultativ European pentru Schimbările Climatice, a declarat că atingerea obiectivelor climatice ale UE pentru anii 2040 și 2050 cu costuri minime necesită „o reducere substanțială a emisiilor în toate sectoarele economiei”.

„Deși agricultura a înregistrat progrese, amploarea și viteza reducerii emisiilor sunt încă insuficiente. În anii următori, sectorul va trebui să intensifice eforturile pentru a contribui la atingerea neutralității climatice, a proteja mijloacele fermierilor, a susține regiunile rurale și a asigura securitatea alimentară a Europei în contextul schimbărilor climatice continue”, a subliniat Edenhofer după publicarea raportului din martie.