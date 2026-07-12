Serviciile de informații din Țările de Jos: Rusia sparge camere IP în Europa.

Hackerii ruși sparg în mod regulat camerele de supraveghere din țările NATO și Ucraina. Cu ajutorul acestora, serviciile speciale ale Rusiei încearcă să stabilească căile și volumele livrărilor de ajutor militar către Kiev.

Hackerii asociați cu Moscova sparg sistematic camerele IP civile în țările NATO, precum și în Ucraina, încercând să monitorizeze livrările de arme către Kiev și rutele transporturilor militare, susțin serviciile speciale ale Țărilor de Jos. Într-o declarație comună a Serviciului General de Informații (AIVD) și a Serviciului de Informații Militare (MIVD) din Țările de Jos, publicată vineri, 10 iulie, se menționează că „o operațiune extinsă rusă” vizează camerele de supraveghere instalate de-a lungul căilor de transport ale tehnicii militare, transmite dw.com.

Accesând aceste camere, serviciile speciale ruse află ce armament din Europa este trimis Ucrainei și în ce cantități, explică AIVD și MIVD.

Hackerii exploatează vulnerabilitățile camerelor

Pentru a obține acces la camerele IP, hackerii folosesc vulnerabilitățile dispozitivelor larg răspândite, conectate la internet și utilizate în întreprinderi și locuințe private. În special, este vorba despre faptul că utilizatorii adesea folosesc parole standard, iar camerele au software învechit și setări de securitate tipice, notează serviciile speciale din Țările de Jos.

Dintre camerele sparte de atacatori se numără și cele situate pe rutele logistice militare din chiar Țările de Jos, unul dintre nodurile importante de tranzit pentru livrările de ajutor militar către Ucraina. AIVD și MIVD subliniază că poziția geografică a țării și rolul său în aprovizionarea Kievului fac din aceasta una dintre țintele prioritare ale operațiunilor de informații ruse.

Despre faptul că serviciile speciale ruse sparg diverse camere de supraveghere la granițe și în apropierea obiectivelor militare pentru a spiona ajutorul occidental destinat Ucrainei, serviciile de informații britanice au declarat încă din primăvara anului 2025.