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rbc.ua logorbc
16 Iulie 2026, 12:21
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Serghei Korețki a fost numit noul prim-ministru al Ucrainei

Serghei Korețki a devenit noul prim-ministru al Ucrainei. Candidatura sa a fost susținută pe 16 iulie de Rada Supremă.

Serghei Korețki a fost numit noul prim-ministru al Ucrainei.
Serghei Korețki a fost numit noul prim-ministru al Ucrainei.

Numirea lui Korețki în funcția de premier a fost susținută de 289 de deputați, scrie rbc.ua.

În această săptămână, Rada a început procesul de reînnoire a Guvernului. Marți, 14 iulie, parlamentul l-a demis pe premierul Iulia Svîrîdenko. În consecință, întregul său guvern și-a dat demisia.

Încă de duminică, când au devenit cunoscute planurile președintelui Vladimir Zelenski privind reînnoirea Guvernului, au loc discuții despre deciziile de personal. Se așteaptă ca majoritatea miniștrilor din guvernul Svîrîdenko să rămână în funcții. Totuși, există și cei care își vor pierde posturile.

Serghii Korețki este un manager ucrainean care din 2025 conduce NAK „Naftogaz Ucraina”. Anterior, a acumulat o experiență semnificativă în afaceri private și în administrarea întreprinderilor energetice de stat.

Sursă
rbc.ua logorbc
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