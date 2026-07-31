Serbia, Bulgaria și România, în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru condus

Serbia, Bulgaria și România se regăsesc în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru condus. În același timp, cele mai bune rezultate privind siguranța sunt, în mod tradițional, prezentate de țările scandinave.

Despre acest lucru anunță RBC-Украина , făcând trimitere la Euronews.

Sârbia, Bulgaria și România au devenit cele mai periculoase țări din Europa pentru condus, în funcție de nivelul mortalității în accidente rutiere. În același timp, Norvegia și Suedia și-au păstrat statutul de cele mai sigure state pentru conducătorii auto, arată un nou studiu Vignette Switzerland.

Studiul se bazează pe datele Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor (ETSC) pentru 2025 și compară numărul de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori.

Locul întâi, pentru al doilea an consecutiv, a fost ocupat de Serbia, unde au fost înregistrate 74 de decese pe drumuri la un milion de locuitori. Aceasta este cu aproximativ 72% mai mare decât media UE. În pofida acestui fapt, comparativ cu anul precedent, nivelul mortalității din țară a scăzut ușor.

În topul trei au intrat și:

Bulgaria – 71 de decese la un milion de locuitori;

România – 68 de decese la un milion de locuitori.

În topul 10 al țărilor cu mortalitate ridicată pe drumuri au intrat, de asemenea, destinații turistice populare – Portugalia, Grecia, Italia și Franța.

Cele mai sigure drumuri din Europa

Performanțele de siguranță cele mai bune indică, în mod tradițional, țările scandinave.

Locul întâi a fost împărțit între Norvegia și Suedia, unde au fost înregistrate doar 19 decese pe drumuri la un milion de locuitori. Astfel, nivelul mortalității de acolo este aproape de patru ori mai mic decât în Serbia. Printre țările cu cele mai bune rezultate se numără și Marea Britanie, Danemarca și Elveția.

Cine a îmbunătățit cel mai mult situația

Autorii studiului au atras atenția nu doar asupra indicatorilor actuali, ci și asupra schimbărilor din ultimul deceniu.

Cel mai mare progres l-a înregistrat Lituania, care, din 2015, a redus numărul de decese în accidente rutiere cu 43%. O îmbunătățire semnificativă a fost demonstrată și de:

Letonia – minus 37%;

Bulgaria – minus 36%;

Grecia – minus 35%;

Ungaria – minus 30%.

În același timp, în unele țări turistice populare, evoluția pozitivă s-a aproape oprit. De exemplu, în Portugalia mortalitatea pe drumuri s-a redus în decurs de zece ani doar cu 1%, iar în Franța – cu 6%.

Ce recomandă experții conducătorilor auto

Experții recomandă călătorilor care plănuiesc să călătorească cu mașina prin Europa în această vară să se familiarizeze din timp cu regulile locale de circulație rutieră, să planifice atent traseul și să fie deosebit de atenți pe drumuri necunoscute.

Potrivit acestora, standardele de siguranță și infrastructura rutieră pot diferi semnificativ chiar și în țările vecine, astfel încât conducătorii auto ar trebui să își adapteze stilul de condus la condițiile locale.