Senatul României a aprobat reducerea temporară a accizei la motorină pe durata crizei.

Senatul României a aprobat, în cadrul unei ședințe extraordinare, un proiect de lege care prevede un mecanism de reducere temporară și a accizei la motorină în cazul unei crize pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Măsura este menită să atenueze consecințele creșterii prețurilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, informează agerpres.ro.

Documentul a fost susținut de 116 senatori, iar alți opt s-au abținut. Acum, proiectul de lege urmează să fie examinat de Camera Deputaților, care va lua decizia finală. Potrivit proiectului, regimul de situație de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere poate fi instituit până la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea prelungirii prin decizia guvernului pentru perioade de maximum trei luni, dacă motivele crizei persistă.

Motivul pentru introducerea unui astfel de regim poate fi perturbarea serioasă cauzată de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare sau alte circumstanțe excepționale. Unul dintre criterii va fi creșterea cu cel puțin 20% a prețului petrolului marca Brent sau a prețului mediu al benzinei ori motorinei la stațiile de alimentare, pe o perioadă de 30 de zile consecutive, comparativ cu media ultimelor 12 luni. Pe durata regimului de criză, acciza la motorină va putea fi redusă treptat — de la 5% până la 25% — în funcție de dinamica cotărilor Platts pentru motorină și a prețurilor la stațiile de alimentare.

Ministerul Finanțelor va efectua o analiză de două ori pe lună, pe baza datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, după care va stabili nivelul reducerii accizei pentru următoarea perioadă de două săptămâni. Dacă condițiile pentru aplicarea măsurii nu vor mai fi îndeplinite, nivelul reducerii accizei va reveni la zero.

De asemenea, proiectul de lege prevede restricții la export. În perioada aplicării regimului de criză, exportul sau livrările intracomunitare de motorină și petrol vor fi posibile doar cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei, pentru a garanta aprovizionarea pieței interne.