Șefii companiilor de inteligență artificială au cerut ca ONU să controleze tehnologia

Sistemele de IA se pot dezvolta mai rapid decât instituțiile sau pot duce la concentrarea puterii în mâinile unui cerc prea restrâns de persoane, au avertizat specialiștii în fața Consiliului de Securitate al ONU.

Totuși, Donald Trump se opune încetinirii dezvoltării.

Inteligența artificială (IA) "poate reprezenta o amenințare pentru întreaga omenire" în absența adoptării unor măsuri corespunzătoare. Cu acest avertisment au venit miercuri, 23 septembrie, în fața Consiliului de Securitate al ONU, directorii celor mai mari companii care activează în domeniul IA, scrie dw.com

„În acest moment este necesară o precauție extremă", a declarat directorul general al OpenAI, Sam Altman, la New York, în cadrul unei ședințe de urgență a Consiliului.

Potrivit acestuia, sistemele se pot dezvolta mai rapid decât instituțiile sau pot duce la concentrarea puterii în mâinile unui cerc prea restrâns de persoane. „Industria nu trebuie să își asume riscuri tehnologice excesive doar pentru că beneficiile sunt prea mari și importante pentru a încetini ritmul", a spus Altman.

Șeful OpenAI a îndemnat, de asemenea, guvernele să coopereze între ele și cu reprezentanții industriei în luarea deciziilor care determină viitorul tehnologic.

Anthropic: IA poate reprezenta o amenințare pentru întreaga omenire

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a pus, la rândul său, accentul pe necesitatea unor "standarde de siguranță și mai stricte". „Vom încetini ritmul dezvoltării atât cât va fi necesar pentru a ne asigura că fiecare tehnologie IA ulterioară pe care o lansăm este cu adevărat sigură", a afirmat el. „Consider chiar că, în cazul unei gestionări necorespunzătoare, IA poate reprezenta o amenințare pentru întreaga omenire", a subliniat șeful Anthropic.

La rândul său, directorul general al Hugging Face, Clement Delangue, care a devenit recent ținta unui atac cibernetic din partea unui software autonom OpenAI, a menționat că firma sa a aplicat această tehnologie și pentru respingerea atacurilor. "Lumea are nevoie, mai mult ca oricând, de IA cu sursă deschisă pentru a se proteja", a subliniat Delangue.

Trump a anunțat crearea „forțelor speciale IA"

Anterior, la 19 septembrie, Trump a anunțat crearea unei structuri speciale - „forțele inteligenței artificiale" - care se va ocupa de chestiunile legate de dezvoltarea acesteia.

„IA este următoarea revoluție industrială sau internetul, însă impactul său va fi și mai amplu. Este posibil ca aceasta să reprezinte până la 25% din PIB-ul țării noastre", a adăugat șeful Casei Albe, subliniind că își dorește ca SUA să continue să devanseze China în acest domeniu.