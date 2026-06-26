Angajații care lucrează în clădirea Berlaymont au primit la prânz un SMS cu următorul conținut: „BERL – URGENT – Din cauza condițiilor meteo extreme, sistemul de răcire de la etajele 1–7 va fi oprit până la sfârșitul zilei.”

În această clădire cu 13 etaje se află birourile președintei Comisiei Ursula von der Leyen, ale celor 26 de comisari ai săi și aproximativ 3.000 de angajați. Von der Leyen lucrează la etajul 13, iar birourile majorității comisarilor săi sunt situate la etajul 8 și mai sus, scrie eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

În ultima săptămână, în Belgia și în mare parte din Europa s-au înregistrat temperaturi ridicate, atingând valori record.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a publicat recomandări pentru angajații săi, printre care evitarea ieșirii pe stradă în orele cele mai călduroase ale zilei, consumul regulat de apă și începerea zilei de lucru mai devreme.

Totuși, aceste sfaturi au stârnit nemulțumirea unor angajați ai Comisiei care lucrează în clădiri fără aer condiționat, în special în Direcția Generală pentru Agricultură (DG AGRI).

„Este ca feudalismul”, a declarat vineri un funcționar al Comisiei Europene care lucrează la etajele inferioare ale clădirii.

El se referea la faptul că la etajele superioare, unde se află birourile comisarilor, aerul condiționat continuă să funcționeze. Un alt funcționar a fost de acord că este o „rușine”.

Un al treilea angajat, care lucrează la etajul 8, a povestit că, chiar și cu aerul condiționat pornit, temperatura din interior era tot de 25,7 grade.

Parlamentul European s-a confruntat, de asemenea, în această săptămână cu întreruperi de curent din cauza consumului crescut legat de funcționarea intensificată a sistemului de răcire.