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6 Iulie 2026, 12:26
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Secretarul General al ONU a cerut impunerea unor restricții în utilizarea inteligenței artificiale

Implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale (IA) reprezintă un experiment fără un plan clar, fiind necesară stabilirea unor limite în funcționarea sa.

Secretarul General al ONU a cerut impunerea unor restricții în domeniul inteligenței artificiale.
Secretarul General al ONU a cerut impunerea unor restricții în domeniul inteligenței artificiale.

Despre aceasta a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la conferința privind securitatea inteligenței artificiale de la Geneva.

„Societatea noastră este supusă unui experiment fără plan și consimțământ, iar acest lucru este nesustenabil și inacceptabil. Inteligența artificială transformă deja lumea noastră. Întrebarea este dacă vom gestiona această transformare împreună sau îi vom permite să ne controleze”, a spus Guterres.

El a făcut apel la stabilirea unor limite pentru a recâștiga controlul asupra dezvoltării IA.

Anterior, un grup științific internațional independent privind IA, creat sub egida ONU, a publicat primul raport. Prezentând documentul la o conferință de presă la sediul ONU din New York, Guterres a îndemnat guvernele să nu amâne elaborarea unor reguli internaționale în acest domeniu.

Concluzia principală a raportului, a subliniat el, este că, pe măsură ce inteligența artificială se dezvoltă mai rapid fără reguli comune, oportunitățile pentru guverne și societate de a influența viitorul acesteia scad.

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