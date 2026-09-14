Prim-miniștrii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord au semnat un memorandum comun privind dreptul la autodeterminare și independență față de Marea Britanie și viitorul lor în Uniunea Europeană.

Documentul a fost publicat de partidul SNP pe rețeaua de socializare X, relatează rbc.ru.

„Împărtășim convingerea că națiunile și comunitățile pe care le reprezentăm merită mai multă ambiție, oportunități economice mai mari și o voce mai puternică în determinarea propriului viitor”, se arată în document.

Memorandumul susține că, pentru prima dată în istorie, liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord convin împreună asupra angajamentului față de independența față de Regatul Unit. În opinia autorilor, pentru cei care urmăresc aceste regiuni și pentru întreaga lume „nu poate exista un semn mai clar că epoca Westminsterului se apropie de sfârșit”.

Autorii documentului s-au angajat să consolideze cooperarea dintre partide și să identifice direcțiile practice în care activitatea comună poate produce rezultate reale.

Printre direcțiile de activitate comună, memorandumul enumeră următoarele:

Orientarea spre cooperarea cu Europa . Potrivit autorilor, Brexitul a afectat economiile Scoției, Irlandei de Nord și Țării Galilor și le-a limitat posibilitățile. Națiunile își văd viitorul în UE.

. Potrivit autorilor, Brexitul a afectat economiile Scoției, Irlandei de Nord și Țării Galilor și le-a limitat posibilitățile. Națiunile își văd viitorul în UE. Dreptul la autodeterminare . Declarația spune că Londra nu are dreptul să blocheze democrația sau să submineze principiul potrivit căruia poporul își decide singur viitorul.

. Declarația spune că Londra nu are dreptul să blocheze democrația sau să submineze principiul potrivit căruia poporul își decide singur viitorul. O economie mai puternică și mai echitabilă . Aceasta presupune schimbul de experiență pentru construirea unor economii productive, cu mai multe locuri de muncă, combaterea inegalității și o distribuție mai echitabilă a bogăției și oportunităților.

. Aceasta presupune schimbul de experiență pentru construirea unor economii productive, cu mai multe locuri de muncă, combaterea inegalității și o distribuție mai echitabilă a bogăției și oportunităților. Extinderea propriilor resurse energetice. Potrivit declarației, resursele de energie regenerabilă trebuie să reducă povara asupra familiilor și întreprinderilor și să servească nevoilor oamenilor.

„Îndemnăm guvernul britanic să se pregătească pentru schimbări constituționale, să le planifice și să le faciliteze în fiecare jurisdicție. Viitorul trebuie să fie unul în care națiunile noastre să poată coopera cu încredere, să vorbească în nume propriu și să construiască relații între ele și cu lumea mai largă pe baza egalității, respectului și beneficiului reciproc. Ziua de astăzi marchează încă un pas în construirea unei asemenea cooperări”, se subliniază în memorandum.

După cum scrie BBC, la 14 septembrie John Swinney, Rhun ap Iorwerth și Michelle O’Neill s-au întâlnit la Cardiff pentru semnarea memorandumului. „În esență, discuțiile noastre de astăzi vizează recunoașterea importanței momentului în care ne aflăm. Poporul Scoției, al Țării Galilor și al Irlandei are dreptul la autodeterminare”, a declarat Swinney. Cu o zi înainte, The Telegraph a scris despre întâlnirea pregătită la Cardiff. Ziarul a precizat că liderii intenționau să ceară dreptul de a organiza referendumuri privind independența.

Prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, a declarat anterior că decizia privind organizarea unui referendum pe tema frontierei trebuie luată atunci când există în țară un „consens clar”, când „opinia publică se va schimba atât de mult încât această chestiune va trebui examinată”. Swinney a remarcat că Burnham va trebui să se obișnuiască cu ideea că va intra în istorie drept ultimul prim-ministru al Regatului Unit.

Directorul Centrului de Informații Europene, Nicolai Topornin, a declarat într-o discuție cu publicația online „Vesti” că până acum Regatul Unit a fost ferit de destrămare de factorul economic. „Când, cu puțin peste zece ani în urmă, a avut loc referendumul privind independența în Scoția, tocmai factorul economic s-a dovedit decisiv, deoarece Londra plătește subvenții destul de consistente cetățenilor Scoției. Sunt pensii, sunt prestații sociale... Și este clar că separarea va însemna o anumită deteriorare a situației financiare a cetățenilor care locuiesc acolo”, a relatat el. Cu toate acestea, a subliniat el, „ideea separatismului este foarte persistentă”.

Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord fac parte din Regatul Unit, au statut de autonomii (țări constitutive) și sunt separate de Anglia prin frontiere administrative interne.

Irlanda de Nord a fost creată ultima, în 1921. Aceasta a fost precedată de Războiul de Independență al Irlandei (1919–1921). Ulterior, guvernul britanic a adoptat Actul privind Guvernarea Irlandei din 1920. Documentul a împărțit insula în două părți, cu parlamente proprii. În 1921 a fost încheiat un armistițiu, iar apoi a fost semnat Tratatul anglo-irlandez, în baza căruia Irlanda de Sud a obținut independență de facto, iar Irlanda de Nord și-a exercitat dreptul și a rămas parte a Regatului Unit. Irlanda de Sud face parte din UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană în 2020.