Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit
În Seattle, în seara zilei de 26 iulie, a avut loc un incident armat la festivalul gastronomic Bite of Seattle. Două persoane au murit, iar cel puțin alte cinci, inclusiv un copil, au fost rănite.
Festivalul a avut loc în complexul „Seattle Center”. Împușcăturile s-au auzit în jurul orei 18:00, ora locală, când la eveniment erau mii de vizitatori, scrie meduza.io, citând seattletimes.com.
Momentul începerii împușcăturilor a fost surprins într-un video înregistrat de unul dintre vânzători.
Primarul Seattle-ului, Katie Wilson, a declarat că poliția a reținut un suspect. Într-o declarație anterioară, citată de The Seattle Times, se menționa că au fost reținute două persoane. Nu există informații despre persoana reținută, iar motivele împușcăturilor sunt necunoscute.