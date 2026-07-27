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meduza.io logomeduza
27 Iulie 2026, 10:45
2 590
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Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit

În Seattle, în seara zilei de 26 iulie, a avut loc un incident armat la festivalul gastronomic Bite of Seattle. Două persoane au murit, iar cel puțin alte cinci, inclusiv un copil, au fost rănite.

Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit.
Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit.

Festivalul a avut loc în complexul „Seattle Center”. Împușcăturile s-au auzit în jurul orei 18:00, ora locală, când la eveniment erau mii de vizitatori, scrie meduza.io, citând seattletimes.com.

Momentul începerii împușcăturilor a fost surprins într-un video înregistrat de unul dintre vânzători.

Primarul Seattle-ului, Katie Wilson, a declarat că poliția a reținut un suspect. Într-o declarație anterioară, citată de The Seattle Times, se menționa că au fost reținute două persoane. Nu există informații despre persoana reținută, iar motivele împușcăturilor sunt necunoscute.

Sursă
meduza.io logomeduza
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