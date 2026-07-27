Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit

În Seattle, în seara zilei de 26 iulie, a avut loc un incident armat la festivalul gastronomic Bite of Seattle. Două persoane au murit, iar cel puțin alte cinci, inclusiv un copil, au fost rănite.

Schimb de focuri la un festival culinar din Seattle: Doi oameni au murit.