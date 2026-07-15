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meduza.io logomeduza
15 Iulie 2026, 17:27
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Scheletul unui tiranozaur, vândut la licitație cu 50 de milioane de dolari în SUA

În New York, la casa de licitații Sothebyʼs, a fost vândut scheletul unui tiranozaur rex pe nume Gas. Prețul a fost de 50,1 milioane de dolari, față de o estimare preliminară de 20-30 milioane de dolari.

Scheletul unui tiranozaur, vândut la licitație cu 50 de milioane de dolari în SUA.
Scheletul unui tiranozaur, vândut la licitație cu 50 de milioane de dolari în SUA.

Acesta este un nou record de licitație pentru un schelet fosilizat de dinozaur. Recordul anterior îi aparținea unui stegozaur, vândut la licitația Sothebyʼs în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari, scrie meduza.io, citând theguardian.com.

Gasu are aproximativ 67 de milioane de ani. A fost descoperit pe un ranch din statul Dakota de Sud în 2021. Săpăturile au durat doi ani și au fost realizate de o companie privată de paleontologie, Theropoda Expeditions. Scheletul și-a primit numele în onoarea lui Gas Liking, proprietarul ranchului.

Scheletul, înalt aproape patru metri, include 183 de oase, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari și mai complete exemplare de tiranozaur rex descoperite vreodată. Este completat de un craniu bine conservat, cu toate cele șase rânduri de dinți.

Gasu a fost achiziționat de un cumpărător anonim prin telefon. Licitația a stârnit o discuție despre faptul că astfel de vânzări pot afecta cercetările științifice, deoarece scheletele de dinozauri devin inaccesibile instituțiilor academice.

Sursă
meduza.io logomeduza
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