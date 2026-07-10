Satelitul a detectat deplasarea solului de până la 60 de centimetri după cutremurele din Venezuela.

Datele prin satelit ale NASA și Organizației Indiene pentru Cercetare Spațială (ISRO) au permis observarea deplasării suprafeței terestre în zona Caracasului și La Guaira după cutremurele din iunie.

Aceste observații ajută oamenii de știință să înțeleagă cauzele distrugerilor pe scară largă și să perfecționeze modelele de evaluare a consecințelor unor astfel de catastrofe, transmite bb.lv.

După o serie de cutremure puternice care au avut loc pe 24 iunie 2026 în nordul Venezuelei, satelitul NISAR a înregistrat deplasări semnificative ale suprafeței terestre. În anumite zone acestea au atins 60 de centimetri, au anunțat specialiștii NASA.

În acea zi, în regiune a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,2, iar la mai puțin de un minut distanță – șocul principal cu magnitudinea 7,5. Ca urmare a dezastrului natural, au murit oameni, iar cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în Caracas, La Guaira și alte localități de pe coasta de nord a țării.

Harta deplasărilor a fost realizată de oamenii de știință pe baza datelor satelitului NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar). Pentru analiză a fost utilizată metoda InSAR, care compară imaginile satelitare realizate înainte și după cutremur și permite detectarea chiar și a unor modificări mici ale poziției suprafeței terestre.

Pentru cercetare au fost comparate imaginile obținute pe 13 și 18 iunie cu cele realizate pe 25 și 30 iunie, după cutremure.

Harta obținută arată direcția deplasării suprafeței. Zonele roșii indică mișcarea solului în sus și spre est, cele albastre – în jos și spre vest, iar zonele albe semnalează modificări minime. Deoarece cutremurul a avut loc pe o falie de alunecare, majoritatea deformărilor au fost orizontale.

Deplasarea cea mai puternică a fost înregistrată la sud de aeroportul internațional situat la nord de Caracas, unde suprafața s-a deplasat aproximativ 60 de centimetri.

„De aceea pagubele din Caracas și La Guaira au fost atât de mari. Tehnologia InSAR ne oferă multe informații despre ce s-a întâmplat în timpul acestui cutremur”, a declarat geofizicianul Laboratorului de Propulsie cu Reacție al NASA, Eric Fielding.

Datele obținute au fost deja folosite de Serviciul Geologic al Statelor Unite pentru a rafina modelul rupturii faliilor. Aceasta permite o determinare mai precisă a modului în care s-a propagat deplasarea rocilor subterane și de ce unele zone au fost afectate mult mai grav decât altele.

Hărțile au fost pregătite în cadrul sistemului de reacție de urgență NISAR Urgent Response, care permite obținerea datelor preliminare din satelit în 12–24 de ore după un dezastru natural. Pentru misiunea NISAR, acesta a fost primul caz de cartografiere operativă a deplasărilor suprafeței terestre după un cutremur atât de puternic.

Observațiile satelitare ajută nu doar la analiza consecințelor cutremurelor deja produse, ci și la perfecționarea metodelor de evaluare a riscurilor și reacție la viitoarele catastrofe naturale.