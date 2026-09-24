S&P începe evaluarea României: menținerea ratingului sau retrogradarea la "junk".

Agenția Standard & Poor’s începe joi, 24 septembrie, în București, discuțiile premergătoare evaluării ratingului suveran al României; decizia va fi anunțată pe 2 octombrie.

România se află pe ultima treaptă a categoriei investiționale — BBB- — cu perspectivă negativă, iar retrogradarea ratingului va trimite țara în categoria obligațiunilor „junk”, relatează informat.ro

S&P a devenit ultima dintre cele trei mari agenții care evaluează România în acest an. Fitch și Moody’s au menținut ratingul, dar au avertizat asupra deficitului bugetar ridicat, instabilității politice și creșterii datoriei publice.

În cel mai recent raport regional, S&P prognozează pentru România o creștere economică zero în 2026, un deficit de cont curent de 7,2% din PIB, un deficit bugetar de 6,3% și o datorie publică de 61,6% din PIB. Agenția se așteaptă ca economia românească să înregistreze cea mai slabă dinamică din regiune.

Decizia va fi luată pe fundalul unei situații politice tensionate și al incertitudinii privind formarea guvernului și continuarea măsurilor de consolidare bugetară. Retrogradarea ratingului poate majora costul împrumuturilor și poate duce la retragerea unor investitori de pe piața românească, sporind presiunea în favoarea atragerii finanțării instituționale, inclusiv de la FMI.