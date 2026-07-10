Saakașvili: Rusia va părăsi toată Ucraina după prăbușirea lui Putin

Fostul președinte al Georgiei, aflat în detenție, Mihail Saakașvili se consideră prizonier de război în conflictul dintre Rusia și Ucraina și afirmă că Rusia nu va câștiga acest război, dar ar putea ocupa complet Georgia.

Jurnaliștii au discutat cu fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, care se află în închisoare la Tbilisi, trimițându-i întrebări la care a răspuns în scris, în limba engleză. DW nu a avut posibilitatea să adreseze întrebări suplimentare. Saakașvili a vorbit despre condițiile detenției sale, despre noile acuzații din partea Georgiei, despre ce crede despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de ce, în opinia sa, principalul obstacol pentru aderarea Ucrainei la UE nu este corupția, transmite dw.com.

De asemenea, a povestit cum Tbilisi ajută Rusia să ducă războiul împotriva Ucrainei și de ce Georgia riscă o ocupație rusă completă. Saakașvili a împărtășit și gândurile sale despre politicienii din Germania și UE care lucrează pentru guvernul pro-rus din Georgia.

Saakașvili a vorbit despre cum se simte acum și dacă avocații săi au reușit să obțină îmbunătățirea condițiilor de detenție.

„Condițiile mele de detenție sunt extrem de dure. De aproape 5 ani sunt în celulă izolată, fără lumină directă a soarelui 23 de ore din 24. Sunt scos la plimbare în aer liber într-un spațiu puțin mai mare decât celula mea, cu plasă de protecție deasupra. Aproape tot timpul sunt fără legături cu lumea exterioară, cu excepția vizitelor scurte ale avocaților mei – de două, uneori trei ori pe săptămână. Această izolare este cu adevărat umilitoare.

Medicii sunt în mare parte reprezentanți ai partidului de guvernământ „Visul Georgian” și sunt direct subordonați Ministerului Securității Georgiei. Ei decid ce tratament să prescrie și ce să scrie în diagnostic. Personalul medical este complet intimidat. Această situație este descrisă exact în raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, al cărui misiune m-a vizitat (documentul a fost publicat în ianuarie 2024, ca urmare a unei misiuni speciale la Tbilisi. - Red.)”, a spus Saakașvili.

De asemenea, a spus dacă are posibilitatea să comunice și să se vadă cu rudele și apropiații.

„Mă întâlnesc cu mama mea doar o dată pe lună, pentru o oră. În timpul întâlnirii vorbesc cu ea la telefon prin geam. Nu am voie să sun pe nimeni, în afară de fiica mea de 6 ani. Și îmi este interzis să menționez politica în conversație.

Citesc și scriu mult. Sunt cel mai activ politician local pe rețelele sociale. Cartea mea, pe care am scris-o aici, „Un reformator pentru două țări”, va fi publicată în această vară la Kiev. În celulă am un canal ucrainean de televiziune și multe canale rusești”, a adăugat politicianul.

Saakașvili a vorbit și despre acuzațiile aduse împotriva sa.

„Sunt acuzat în mod concret că am îndemnat oamenii să meargă să facă un selfie cu rechinul de casă pe care îl ține Ivanishvili (Bidzina Ivanishvili – fost prim-ministru al Georgiei, fondator și lider al partidului de guvernământ „Visul Georgian”. - Red.) la el acasă, precum și că am îndeplinit sarcini ale autorităților ucrainene. Ca să înțelegeți, asta arată absurditatea acestui „proces”. Sunt primul pe lista liderilor politici judecați pentru „sabotaj”. Este o terminologie foarte stalinistă din anii 1930.

Procesul are loc aproape zilnic, deoarece dictatura se grăbește să obțină o sentință. Cinismul nu se oprește. Publicul nu este admis la ședințele de judecată unde sunt examinate acuzațiile bazate pe declarațiile noastre publice. În cazul meu, ironia este evidentă, deoarece sunt cetățean al Ucrainei, iar datoria mea este să acționez în conformitate cu interesele ucrainene. Și pentru asta vor să mă închidă și mai tare. Pentru toate acuzațiile risc peste 15 ani de detenție izolată”, a adăugat el.

Politicianul a spus dacă aceste acuzații sunt legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de ce sunt necesare actualei puteri din Georgia.

„Desigur. Aș spune chiar că lista politicienilor georgieni care trebuie închiși a fost trimisă direct de la Moscova. În cazul meu, a fost o cerere publică a conducerii superioare ruse. Dar dacă te uiți la alte nume din toate aceste procese, ele sunt legate de proteste anti-ruse sau declarații și activități pro-europene”, a declarat Saakașvili.

Uniunea Europeană a cerut de mai multe ori autorităților georgiene să-l grațieze pe Saakașvili sau să-l elibereze din motive umanitare. Ucraina, la rândul său, a cerut să fie transferat într-o a treia țară pentru tratament și asigurarea securității. Politicianul a explicat de ce, în opinia sa, toate aceste apeluri internaționale nu au avut rezultat.

„Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să înțelegem natura regimului Ivanishvili în Georgia. Este asemănător cu acordul lui Petain cu Hitler în Franța: Germania nu ocupă cea mai mare parte a Franței, dar guvernul francez persecută dușmanii Germaniei naziste și nu se alătură coaliției anti-hitleriste. Este foarte asemănător cu ceea ce face aici „Visul Georgian”. Mulți soldați georgieni care au luptat împotriva rușilor au fost uciși sau închiși”, a adăugat el.

„Sunt foarte popular în Georgia, iar dictatura se teme pur și simplu să mă elibereze pentru propria sa supraviețuire”, a declarat Saakașvili.

„Cazul meu, fără îndoială, este legat direct de Putin. Primele dosare penale împotriva mea au fost deschise imediat după indignarea publică a lui Putin față de numirea mea ca guvernator al regiunii Odesa (Saakașvili a devenit guvernator în 2015 prin decretul președintelui Poroșenko. - Red.). Procurorul care a semnat rechizitoriul împotriva mea a fost declarat agent FSB de către guvernul SUA (Departamentul de Stat al SUA a recunoscut fostul procuror georgian Partskhaladze ca agent de influență al FSB. - Red.). Acum se ascunde în Rusia, în timp ce eu sunt încă judecat pentru acuzații fabricate de el.

Așadar, da, într-un anumit sens sunt un prizonier de război. Ucraina și personal Zelenski fac multe pentru eliberarea mea. Zelenski este un om de principii, iar viața și libertatea mea sunt pentru el o chestiune de principiu. Faptul că sunt tratat diferit față de orice alt deținut este confirmat de refuzul de a-mi permite o întâlnire cu consulul ucrainean. Sunt privat de drepturile pe care le au toți ceilalți deținuți, privind încheierea actelor civile, pentru că aici, în Georgia, sunt considerat un străin ilegal fără drepturi”, a spus el.

Saakașvili a răspuns la întrebarea dacă crede că Ucraina va deveni în cele din urmă membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

„Ucraina va fi în UE, dar va fi un proces dificil. Urăsc corupția, dar nu o consider principalul obstacol pentru aderarea Ucrainei. De fapt, România și Bulgaria erau și mai corupte când au aderat la UE, iar, de exemplu, Muntenegru este mult mai corupt decât Ucraina (știu asta din propria experiență), dar este foarte aproape de aderare.

Problema Ucrainei nu va fi acolo unde eșuează, ci acolo unde reușește. Este vorba în primul rând despre agricultură. Vecinii săi, precum și marile țări europene, s-au speriat foarte tare de ideea integrării agriculturii ucrainene, deoarece este un concurent direct al lor”, a declarat politicianul.

„Regimurile dictatoriale se simt de obicei foarte încrezătoare până în momentul în care ajung la un punct critic, iar atunci se prăbușesc aproape instantaneu.

Putin și-a pus întreaga reputație și viitorul în succesul distrugerii Ucrainei. Dar din momentul în care trupele ruse nu au reușit să ia Kievul (am considerat întotdeauna că este imposibil să iei Kievul), Putin a intrat într-o cursă de resurse cu Occidentul, pe care Rusia nu o poate câștiga.

Putin este blocat în acest război, iar tot mai mulți ruși înțeleg că „regele este gol”. De aceea nu cred că mai are mult timp. Loviturile directe ale Ucrainei asupra țintelor din Rusia nu doar că ridică moralul ucrainenilor, al întregii țări și al lumii democratice, dar aduc ceea ce părea de neimaginat direct la ușa caselor rușilor obișnuiți.

Observ asta chiar pe propriul meu exemplu. De fiecare dată când are loc un atac ucrainean de succes pe teritoriul Rusiei, gardienii mei devin mai amabili cu mine.

Rusia va părăsi întreg teritoriul Ucrainei după prăbușirea lui Putin. După aceea, există o mare probabilitate ca Rusia să înceapă să se destrame, iar Ucraina va trebui să asigure ordinea și să administreze unele teritorii, de exemplu coasta Mării Negre”, a adăugat Saakașvili.

În 2022, Georgia a condamnat agresiunea armată a Rusiei ca o încălcare a dreptului internațional și o amenințare atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa. În același timp, Georgia a refuzat să se alăture sancțiunilor economice directe împotriva Federației Ruse. Saakașvili a răspuns la întrebarea dacă această poziție a Georgiei poate fi considerată ca ajutând Rusia să ducă războiul împotriva Ucrainei.

„Regimul georgian este un colaborator al Rusiei. Declarația lor separată nu contează deloc, deoarece este compensată de numeroase condamnări ale Ucrainei, iar mai ales – astăzi Georgia a devenit unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important, hub rus pentru ocolirea sancțiunilor internaționale.

Știați că Georgia, fără a avea petrol propriu, a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de petrol în Africa? „Flota din umbră” rusă este în mare parte formată din marinari georgieni. Băncile georgiene spală bani ruși. Economia Georgiei este complet legată de Rusia – o întoarcere cu 180 de grade față de perioada guvernării mele. Chiar și turiștii sunt în proporție de 90% ruși. Dacă te uiți la programul zborurilor în aeroportul nostru, ai putea crede că suntem undeva în centrul Rusiei. Desigur, Ivanishvili și anturajul său au câștigat miliarde din acest război și din sângele ucrainenilor”, a declarat el.

„Consider că ne apropiem de o perioadă foarte periculoasă, când o ocupație militară completă a Georgiei poate deveni inevitabilă. Când Hitler a început să aibă dificultăți serioase, a îndepărtat sateliții săi: regimurile lui Petain, Mussolini, Horthy în Ungaria, Quisling în Norvegia – și a introdus o administrație germană directă, ceea ce a dus la numeroase victime și alte catastrofe.

Putin pierde în fața Ucrainei și sunt convins că în paralel va începe o expansiune spre Belarus, Georgia și Armenia, pentru a stabili controlul total. El i-a cerut deja lui Ivanishvili să recunoască teritoriile ocupate ca state independente, ceea ce Ivanishvili nu poate face, deoarece este o linie roșie chiar și pentru electoratul său (Rusia a recunoscut „independența” regiunilor ocupate ale Georgiei – Osetia de Sud și Abhazia – în 2008).

Deoarece Ivanishvili câștigă timp, Rusia a accelerat anexarea Osetiei de Sud, iar Putin a numit un oficial rus drept conducător al acesteia. Consider că acest lucru va duce la capturarea completă a Tbilisiului, iar aceasta nu este deloc o sarcină dificilă. Ivanishvili a distrus practic forțele armate georgiene la cererea Rusiei. Economia depinde în proporție de 99% de Rusia. Georgia nu mai are prieteni capabili să o ajute. Prin urmare, este doar o chestiune de timp până când va fi stabilit controlul total.

În același timp, Putin va încerca să cucerească Armenia, deoarece îl disprețuiește pe Pașinian și poate conta acolo pe o puternică a cincea coloană. Nu poți cuceri Armenia fără să controlezi deja Georgia”, a declarat politicianul.