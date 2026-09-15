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focus.ua logofocus
15 Septembrie 2026, 15:53
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S-a aflat cauza probabilă a morții fostei logodnice a lui Vladimir Kliciko

A fost indicată cauza probabilă a morții actriței americane Hayden Panettiere, care a decedată subit la 16 august, la vârsta de 36 de ani.

S-a aflat cauza probabilă a morții fostei logodnice a lui Vladimir Kliciko.
S-a aflat cauza probabilă a morții fostei logodnice a lui Vladimir Kliciko.

În acea zi, fosta logodnică a lui Vladimir Kliciko ar fi putut lua un comprimat de oxicodonă care conținea fentanil. TMZ relatează acest lucru, citând surse din cadrul forțelor de ordine, scrie focus.ua, cu referire la tmz.com.

Hayden ar fi avut, probabil, un „dealer de lungă durată” în Los Angeles, de la care actrița cumpăra medicamente pe bază de rețetă. Cu o zi înainte de moartea sa, fosta logodnică a lui Kliciko ar fi cumpărat de la acesta comprimate, după care a plecat în Carolina de Sud.

Sursele presupun că, în dimineața respectivă, Hayden a luat un comprimat de oxicodonă care, se pare, conținea fentanil.

Ancheta continuă, iar cauza morții nu a fost deocamdată anunțată oficial. Agenția pentru Combaterea Drogurilor verifică dacă dealerul i-a vândut într-adevăr actriței comprimatele și dacă acestea conțineau fentanil.

La 16 august, paramedicii au răspuns unui apel la 911 privind o „femeie necunoscută” care a suferit un stop cardiac într-o locuință închiriată prin Airbnb, în complexul rezidențial Judson Mill Lofts din Greenville, Carolina de Sud.

Din apelul la dispeceratul serviciului 911 s-a aflat că a fost raportată o „supradoză” și că „se efectuează resuscitare cardiopulmonară”.

Medicii au încercat să o resusciteze pe Hayden cu ajutorul aparatelor de resuscitare cardiacă și al compresiilor toracice, însă la ora 14:32 a fost constatat decesul. Avea doar 36 de ani.

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