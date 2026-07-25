Ryanair a reacționat la cozile din aeroporturi: Nu vom aștepta pe nimeni.

Pasagerii care planifică o călătorie sunt sfătuiți să ajungă la aeroport din timp și să fie pregătiți pentru eventuale cozi.

Compania aeriană Ryanair nu va aștepta pasagerii prinși în cozile lungi ale sistemului de intrare/ieșire (EES). Zborurile vor decola fără cei care nu ajung la timp la poarta de îmbarcare. Despre aceasta a declarat șeful Ryanair, Michael O’Leary, scrie The Daily Mail, preluat de unian.net.

„Nu vom aștepta pe nimeni, prioritatea noastră sunt pasagerii care se află la poarta de îmbarcare când începe îmbarcarea. Dacă nu veți fi la poarta de îmbarcare când vom termina îmbarcarea, avionul va decola fără voi”, a spus el.

De asemenea, O’Leary a comentat dacă pasagerii au vreun drept sau protecție în astfel de situații: „Nu aveți, ceea ce este neplăcut, dar noi nu întârziem zborurile din cauza persoanelor blocate în cozile de control al pașapoartelor”.

În schimb, el a îndemnat pasagerii care planifică o călătorie să ajungă la aeroport din timp și să fie pregătiți pentru apariția cozilor.

„Trebuie să ajungă mai devreme la aeroport, dar trebuie să fie la poarta de îmbarcare, altfel nu vor zbura”, a spus el.

Publicația a subliniat că directorul unei companii turistice a identificat aeroporturile care sunt „deosebit de proaste” din punct de vedere al cozilor EES. Potrivit acestuia, este vorba despre aeroporturile din orașe precum Lisabona, Madrid și Atena.

În același timp, O’Leary a adăugat că există aproximativ 15 aeroporturi unde apar probleme reale.

„Două-trei ore de așteptare la controlul de frontieră, după părerea mea, este inacceptabil”, a remarcat el.