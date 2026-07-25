theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
25 Iulie 2026, 10:15
2 082
Copiază linkul
Link copiat

Ryanair a reacționat la cozile din aeroporturi: Nu vom aștepta pe nimeni

Pasagerii care planifică o călătorie sunt sfătuiți să ajungă la aeroport din timp și să fie pregătiți pentru eventuale cozi.

Ryanair a reacționat la cozile din aeroporturi: Nu vom aștepta pe nimeni.
Ryanair a reacționat la cozile din aeroporturi: Nu vom aștepta pe nimeni.

Compania aeriană Ryanair nu va aștepta pasagerii prinși în cozile lungi ale sistemului de intrare/ieșire (EES). Zborurile vor decola fără cei care nu ajung la timp la poarta de îmbarcare. Despre aceasta a declarat șeful Ryanair, Michael O’Leary, scrie The Daily Mail, preluat de unian.net.

„Nu vom aștepta pe nimeni, prioritatea noastră sunt pasagerii care se află la poarta de îmbarcare când începe îmbarcarea. Dacă nu veți fi la poarta de îmbarcare când vom termina îmbarcarea, avionul va decola fără voi”, a spus el.

De asemenea, O’Leary a comentat dacă pasagerii au vreun drept sau protecție în astfel de situații: „Nu aveți, ceea ce este neplăcut, dar noi nu întârziem zborurile din cauza persoanelor blocate în cozile de control al pașapoartelor”.

În schimb, el a îndemnat pasagerii care planifică o călătorie să ajungă la aeroport din timp și să fie pregătiți pentru apariția cozilor.

„Trebuie să ajungă mai devreme la aeroport, dar trebuie să fie la poarta de îmbarcare, altfel nu vor zbura”, a spus el.

Publicația a subliniat că directorul unei companii turistice a identificat aeroporturile care sunt „deosebit de proaste” din punct de vedere al cozilor EES. Potrivit acestuia, este vorba despre aeroporturile din orașe precum Lisabona, Madrid și Atena.

În același timp, O’Leary a adăugat că există aproximativ 15 aeroporturi unde apar probleme reale.

„Două-trei ore de așteptare la controlul de frontieră, după părerea mea, este inacceptabil”, a remarcat el.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici