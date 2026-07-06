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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Iulie 2026, 17:26
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Ryanair a numit aeroporturile cele mai afectate de întârzieri din cauza noului sistem de intrare în UE

Compania aeriană low-cost irlandeză Ryanair a numit aeroporturile europene unde pasagerii se confruntă cu întârzieri îndelungate din cauza noului sistem digital de intrare/ieșire în UE.

Ryanair a numit aeroporturile cele mai afectate de întârzieri din cauza noului sistem de intrare în UE.
Ryanair a numit aeroporturile cele mai afectate de întârzieri din cauza noului sistem de intrare în UE.

Operatorul aerian low-cost a identificat aeroporturile Tenerife-Sud, Palma, Alicante și Malaga din Spania; Milano-Bergamo din Italia; Cracovia din Polonia; precum și Paris-Beauvais din Franța ca fiind cele afectate în mod special de sistemul de intrare/ieșire (EES), transmite eurointegration.com.ua.

Ryanair a declarat că aceste aeroporturi „nu sunt pregătite” să gestioneze volume mari de pasageri în vârful sezonului estival din cauza „numărului insuficient de personal, terminale și pregătirea sistemelor”.

Asociațiile din industrie, inclusiv „Companiile aeriene pentru Europa” (Airlines for Europe) și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), au trimis Comisiei Europene o scrisoare în care și-au exprimat îngrijorarea serioasă din cauza cozilor lungi la frontieră și a întârzierilor pentru cei care călătoresc în și din UE.

Conform noilor reguli, cetățenii din afara UE își înregistrează amprentele și sunt fotografiați în locul aplicării ștampilei în pașaport. Totuși, lansarea sistemului, aflată în responsabilitatea autorităților naționale, a fost marcată de probleme tehnice, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a timpului de așteptare pentru călătorii străini.

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