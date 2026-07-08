Rutte: Summitul NATO va confirma că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că în textul deciziei summitului NATO va fi menționată amenințarea Rusiei.

Despre aceasta a declarat el la un briefing la Ankara, înainte de începerea ședinței plenare NATO la nivel de lideri, transmite corespondentul eurointegration.com.ua.

Rutte a subliniat că se va putea vorbi despre un document definitiv aprobat doar după încheierea summitului, dar discuțiile actuale permit să fie sigur de acest lucru.

„Mă aștept ca astăzi toți aliații să recunoască din nou împreună că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung pentru teritoriul NATO”, a declarat el.

„Vom aștepta publicarea declarației, dar mă bazez pe faptul că amenințarea pe termen lung din partea Rusiei va fi menționată”, a adăugat secretarul general.







