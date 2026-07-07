Rutte, către europeni: Recunoașteți că Trump a avut dreptate.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că Donald Trump a avut dreptate când a cerut aliaților să majoreze cheltuielile pentru apărare și când a declanșat războiul împotriva Iranului.

Secretarul general al Alianței a aprobat politica președintelui SUA, care uneori irita alți aliați; mulți dintre ei se îndoiesc de angajamentul lui Trump față de NATO după amenințările sale de a anexa Groenlanda, îndoielile privind obligația de apărare comună conform articolului 5, atacurile la adresa altor lideri, decizia de a retrage o parte din trupele americane din Germania și revizuirea prezenței militare a Pentagonului în Europa, transmite eurointegration.com.ua.

„Pur și simplu îmi place acest om. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă", a spus Rutte.

„Președintele Trump, în esență, realizează ceea ce au încercat să obțină președinții americani încă din timpul lui Eisenhower, și anume echilibrarea cheltuielilor pentru apărare între SUA și Europa", a adăugat el.

Secretarul general al NATO a declarat că summitul din acest an va fi „transformator” și va conduce la alocarea de finanțări de miliarde pentru programe critice de apărare.

Rutte a subliniat că țările europene fac mult mai mult pentru a-și dezvolta potențialul militar, pentru a-și asuma o parte mai mare din responsabilitatea apărării continentului.

„Trebuie să construim o Alianță care să fie rezistentă și, prin urmare, să nu depindă excesiv de SUA – o Europă puternică într-o NATO puternică, unde europenii și canadienii se implică cu adevărat", a spus secretarul general al NATO.

„Trebuie să facem acest lucru din cauza amenințării venite din partea rușilor, iar noi vedem ce fac rușii în Ucraina", a spus Rutte, adăugând că scopul este protejarea unui miliard de oameni în țările NATO „de amenințarea rusă, de acumularea masivă de trupe a Chinei și de faptul că Rusia, China, Coreea de Nord și Iranul colaborează".

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Trump vine la Ankara cu „un amestec de optimism, dar și cu un anumit grad de îngrijorare privind Iranul". Președintele SUA a criticat în repetate rânduri aliații pentru ceea ce el numea lipsa de sprijin în războiul împotriva Teheranului.

Rutte a insistat că, în ciuda divergențelor, Alianța rămâne legată de SUA printr-un parteneriat deplin.

„Cred că președintele are dreptate că există cazuri izolate când este pe bună dreptate dezamăgit, dar dacă privim imaginea de ansamblu a ceea ce fac europenii, aceasta este uriașă", a spus el.