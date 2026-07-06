Rusia cel mai probabil nu va participa la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina până în februarie 2027, scrie FT, citând o sursă de la Moscova.

Potrivit informațiilor, Putin așteaptă să cucerească întregul Donbas până la sfârșitul anului 2026.

Cel mai probabil, Rusia nu va participa la negocieri substanțiale pentru încetarea războiului din Ucraina până în februarie 2027, a anunțat sâmbătă, 5 iulie, ziarul britanic Financial Times (FT), citând o sursă din Moscova implicată în discuții prin canale diplomatice închise, transmite dw.com.

Acest termen ar putea fi legat de faptul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat armatei să cucerească partea rămasă a regiunii Donețk până la sfârșitul anului 2026. Despre aceasta a declarat anterior șeful Ucrainei, Vladimir Zelenski, iar informația a fost confirmată și publicației FT de mai multe surse familiarizate cu datele serviciilor de informații ucrainene și care comunică cu liderul rus.

FT: Rusia cere SUA să obțină concesii din partea Ucrainei

Delegația rusă a declarat anterior părții americane, în cadrul negocierilor de pace, că aceasta trebuie să obțină de la Ucraina acordul pentru concesii majore, indică ziarul, citând oficiali ucraineni de rang înalt implicați în discuții. Interlocutorii publicației consideră puțin probabilă reluarea negocierilor trilaterale cu participarea SUA până la sfârșitul verii.

Informația despre așteptarea concesiilor din partea rusă a fost confirmată și de o sursă FT din Moscova. „Opțiunea preferată pentru ruși rămâne în continuare scenariul în care americanii le „predau” Ucraina. Ei nu sugerează niciun fel de concesii. Ei continuă să repete aceleași obiective... Poziția lor de negociere înseamnă practic lipsa oricărei baze pentru negocieri”, a spus aceasta.