Rusia atacă centrele de date: Ucrainenii, avertizați despre întreruperi ale internetului și comunicațiilor.

În Ucraina sunt posibile întreruperi temporare ale internetului și comunicațiilor mobile, deoarece Rusia a început să atace infrastructura de telecomunicații.

După cum scrie Dilo, acest lucru a fost raportat de Comisia Națională pentru Comunicații Electronice (NCEC).

„Din cauza atacurilor rusești constante, infrastructura de telecomunicații suferă, de asemenea, avarii. Ca urmare, pot fi înregistrate întreruperi temporare în funcționarea rețelelor și în accesul la serviciile de comunicații", subliniază NCEC.

Instituția a adăugat că specialiștii lucrează deja la restabilirea infrastructurii avariate și la stabilizarea funcționării rețelelor.

NCEC îi îndeamnă pe ucraineni să dea dovadă de înțelegere față de eventualele întreruperi.

Rusia a avariat importante centre de date din Kiev

În urma atacului rusesc de miercuri, 23 septembrie, au fost avariate centrele de date ale furnizorilor de internet din Kiev. O parte dintre abonați se pot confrunta cu întreruperi ale comunicațiilor.

Potrivit operatorului de internet UTELS, în urma atacului inamic a fost afectat unul dintre centrele de date din capitală, unde este amplasat echipamentul nodal al companiei.

„Echipamentul rămâne fără alimentare cu energie electrică, din cauza căreia sunt posibile întreruperi în funcționarea rețelei și în accesul la servicii", au comunicat reprezentanții companiei.

Se menționează că specialiștii se ocupă de instalarea unor linii de rezervă.

„Echipele noastre tehnice lucrează activ la reluarea funcționării rețelei. În curând vom comunica termenele orientative pentru reluarea completă a serviciilor", au subliniat reprezentanții companiei.

De asemenea, rețeaua „Pautina" a raportat o avarie de amploare în legătură cu atacul rusesc. Reprezentanții acesteia au menționat că, din cauza bombardamentelor rusești, a fost avariat și unul dintre centrele de date, motiv pentru care o parte dintre abonați pot rămâne fără comunicații.

La rândul său, serviciul de presă al Ministerului Transformării Digitale al Ucrainei a comunicat că, la Kiev și în regiune, din cauza atacului rusesc, se înregistrează probleme cu internetul în aproximativ 100 de mii de gospodării.