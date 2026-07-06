Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului: Sunt victime.

Forțele ruse au lansat în noaptea de 6 iulie un atac masiv asupra Kievului cu rachete balistice cu rază lungă și drone de atac.

În mai multe cartiere ale capitalei au fost avariate clădiri rezidențiale, iar în unele zone au izbucnit incendii.

Potrivit autorităților locale, cel puțin nouă persoane au murit, iar cel puțin 24 au fost rănite, scrie dw.com.

Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în raionul Podilskyi. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, o rachetă a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje, provocând prăbușirea structurilor de la etajul nouă până la etajul cinci. De asemenea, au fost avariate blocuri de locuințe cu 19 și 25 de etaje.

Urmările atacului au fost înregistrate și în raionul Darnytskyi. Într-unul dintre complexele rezidențiale, resturile au căzut pe etajul patru al unui bloc cu 25 de etaje, iar într-un alt bloc înalt au luat foc apartamente. Incendii și pagube la blocuri de locuințe au avut loc și în raionul Holosiivskyi al capitalei. Lucrările de salvare continuă, astfel că numărul victimelor și răniților se poate modifica. Salvatorii continuă să desfacă dărâmăturile și să caute oameni sub resturile blocurilor avariate.

În noaptea de 6 iulie, a fost atacată și Odessa, a anunțat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsak. A fost rănit un tânăr de 23 de ani. De asemenea, au fost avariate case particulare.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, citând date de la serviciile de informații, avertizase că Rusia pregătește un atac masiv. Potrivit acestuia, atacul a avut loc imediat după Ziua Independenței SUA și înaintea summitului NATO care se va desfășura pe 7-8 iulie la Ankara.



