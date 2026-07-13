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13 Iulie 2026, 08:55
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Rusia a atacat cu drone regiunile Zaporojie și Odesa

În urma unui atac nocturn cu drone rusești în Zaporojie, șase persoane, inclusiv un adolescent, au fost rănite.

Rusia a atacat cu drone regiunile Zaporojie și Odesa.
Rusia a atacat cu drone regiunile Zaporojie și Odesa.

Până luni dimineață, trupele ruse au efectuat peste 900 de lovituri asupra a 51 de localități din regiunea Zaporojie, în urma cărora o persoană a murit și 13 au fost rănite.

În total, în decurs de 24 de ore, Rusia a lansat 932 de lovituri asupra a 51 de localități din regiunea Zaporojie. 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului Zaporojie și a raionului Zaporojie.

În regiunea Odesa, dronele au lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe și o stație PECO.

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