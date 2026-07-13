Rusia a atacat cu drone regiunile Zaporojie și Odesa.

În urma unui atac nocturn cu drone rusești în Zaporojie, șase persoane, inclusiv un adolescent, au fost rănite.

Până luni dimineață, trupele ruse au efectuat peste 900 de lovituri asupra a 51 de localități din regiunea Zaporojie, în urma cărora o persoană a murit și 13 au fost rănite.

În total, în decurs de 24 de ore, Rusia a lansat 932 de lovituri asupra a 51 de localități din regiunea Zaporojie. 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului Zaporojie și a raionului Zaporojie.

În regiunea Odesa, dronele au lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe și o stație PECO.