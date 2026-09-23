Rubio: SUA vor încerca să obțină un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că ajungerea la un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina este o sarcină dificilă, însă Washingtonul va încerca să realizeze acest lucru.

El a declarat acest lucru la o conferință de presă la New York, transmite eurointegration.com.ua.

Rubio a remarcat că este dificil să se ajungă la un armistițiu energetic, deoarece atât Rusia, cât și Ucraina au identificat atacurile asupra sectorului energetic al celeilalte drept obiective strategice.

„Ucrainenii le provoacă pagube rușilor atacând sectorul lor energetic, care reprezintă sursa veniturilor lor. Partea rusă provoacă pagube părții ucrainene, atacând rețelele sale electrice, mai ales înaintea iernii. Astfel, problema constă în faptul că ambele părți au identificat energia drept un obiectiv strategic al acțiunilor lor militare", a declarat diplomatul.

„Iată de ce nu este atât de simplu să spui brusc: "Să ajungem la o înțelegere", a adăugat Rubio.

Totodată, potrivit secretarului de stat, un armistițiu energetic ar fi avantajos atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

„Cred că, dacă îl întrebați pe președintele Zelenski, acesta va confirma că capacitatea de a-și proteja rețeaua electrică se află în centrul intereselor lor. Și tocmai în acest sens putem ajuta prin încheierea unui acord. Iar evident, partea rusă se confruntă cu lovituri cum nu au mai existat anterior, în adâncul teritoriului Rusiei și împotriva unor ramuri-cheie ale industriei", a explicat el.

Rubio a adăugat că SUA consideră importantă obținerea unui "armistițiu limitat" între părți și își vor continua eforturile.

„Consider că aceasta este direcția în care merită concentrate eforturile, încercând să atingem acest obiectiv, deoarece, după părerea mea, ar fi în beneficiul păcii și în avantajul ambelor țări… Și cred că suntem pregătiți, dacă putem, să jucăm un rol pozitiv pentru ca acest lucru să devină posibil", a declarat diplomatul.