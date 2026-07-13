Rubio a anunțat lansarea unei campanii pentru „eliminarea amenințării” din partea CPI

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat lansarea unei campanii ample menite să împiedice Curtea Penală Internațională să ancheteze cetățenii americani.

Departamentul de Stat a menționat că astfel instituția va „elimina amenințarea” pe care CPI „o reprezintă pentru SUA”, transmite eurointegration.com.ua.

„CPI reprezintă o amenințare insuportabilă pentru suveranitatea SUA – revendică competența de a trage la răspundere și chiar de a încarcera militari și oficiali americani care acționează în interesul securității naționale a SUA”, se arată în declarație.

Rubio a declarat că americanii nu au fost niciodată de acord cu acest lucru, iar toți președinții americani de la ratificarea CPI „au insistat că CPI nu are jurisdicție asupra cetățenilor SUA”.

Potrivit lui, acum CPI urmărește „să devină un arbitru global, care nu răspunde nimănui”.

De aceea, el a subliniat că în campania de „eliminare a amenințării pe care CPI o reprezintă pentru americani” nu vor fi excluse măsuri diplomatice.

Rubio a menționat că campania va include un spectru larg de măsuri, printre care:

apeluri diplomatice ale conducerii superioare către state străine, în care se evidențiază abuzurile CPI și riscurile pentru americani și alte țări, cu un apel către acestea să se retragă din CPI;

țările care cooperează cu organele de aplicare a legii americane și forțele armate ale SUA sau beneficiază de „umbrela de securitate” a SUA sunt chemate să respingă presupusele competențe ale CPI de a trage la răspundere oficiali și militari americani;

control sporit asupra țărilor care refuză să respingă competențele false ale CPI, bazându-se în același timp pe ajutorul SUA;

apeluri diplomatice către alte țări care, asemenea SUA, nu sunt părți la Statutul de la Roma, să folosească rețelele lor diplomatice pentru a adopta măsuri similare împreună cu noi;

anularea vizelor și interdicții de intrare pentru personalul CPI;

sporirea sancțiunilor împotriva CPI și organizațiilor asociate.

În 2025, Trump a semnat un decret privind sancțiunile împotriva CPI, motivul principal fiind mandatul de arestare emis pentru oficiali de rang înalt din Israel, în special pentru premierul Netanyahu.