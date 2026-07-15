Rosatom: Inginerul-șef al Centralei Nucleare de la Zaporojie a murit în urma impactului unei drone ucrainene.

Compania rusă „Rosatom” a declarat că, în urma unui atac cu o dronă ucraineană, a fost ucis inginerul șef al Centralei Nucleare de la Zaporojie, Alexandr Iakovlev.

Șeful „Rosatom”, Alexei Lihacev, a declarat că „drona Forțelor Armate ale Ucrainei a lovit o mașină de serviciu Toyota Camry a Centralei Nucleare de la Zaporojie, la granița platformei industriale a stației”.

Potrivit lui Lihacev, împreună cu Iakovlev a fost ucis șoferul mașinii.

Ucraina nu a comentat declarațiile șefului „Rosatom”.

Cea mai mare centrală nucleară din Europa, cea de la Zaporojie, este ocupată de trupele rusești din primăvara anului 2022.

Rusia acuză constant Ucraina de lovituri asupra centralei, iar Kievul respinge aceste acuzații și afirmă că Moscova folosește teritoriul centralei în scopuri militare.