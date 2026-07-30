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digi24.ro logodigi24
30 Iulie 2026, 10:04
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Românii, îndemnați să economisească electricitatea după oprirea centralei nucleare Cernavodă

Premierul interimar al Românie, Ilie Bolojan, îndeamnă locuitorii și marii consumatori industriali să reducă consumul de energie electrică în orele de seară, după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă.

Românii, îndemnați să economisească electricitatea după oprirea centralei nucleare Cernavodă.
Românii, îndemnați să economisească electricitatea după oprirea centralei nucleare Cernavodă.

Potrivit acestuia, cauza a fost o secetă puternică, din cauza căreia nivelul apei în Dunăre a scăzut până la valori critice, necesare pentru funcționarea sistemului de răcire al centralei, transmite Digi24.

Primul reactor a fost oprit marți, iar miercuri specialiștii tehnici au decis să scoată din exploatare și al doilea grup energetic. În urma acestui fapt, țara va pierde aproximativ 1300 MW de capacități de generare, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul actual de energie electrică.

Pentru a compensa deficitul, autoritățile intenționează să utilizeze la maximum centralele pe gaz, generarea solară și eoliană, sistemele de stocare a energiei, precum și să crească importul de energie electrică. Cea mai dificilă rămâne situația în intervalul 20:00-23:00, când consumul atinge nivelul maxim.

Bolojan a menționat că seceta a afectat și alte țări din regiune. În special, și în Ungaria a fost redusă puterea centralei nucleare „Paks”, ceea ce a majorat necesarul țării de import de energie electrică. Potrivit estimărilor autorităților române, oprirea reactoarelor poate dura între una și două săptămâni, până când nivelul apei în Dunăre va crește. Compania Nuclearelectrica a subliniat că oprirea grupurilor energetice are un caracter preventiv și respectă cerințele de siguranță.

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