Românii care obișnuiau să mănânce în restaurante scumpe trec la KFC.

Românii au început să economisească la mesele în oraș și aleg tot mai des lanțurile de fast-food, precum KFC, Pizza Hut și Taco Bell, în locul restaurantelor scumpe.

Acest lucru este confirmat de rezultatele activității companiei Sphera Franchise Group, care gestionează aceste branduri în România, informează profit.ro.

La începutul anului 2026, compania a înregistrat o îmbunătățire a indicatorilor financiari, în ciuda scăderii generale a activității în sectorul HoReCa. Potrivit companiei, factorul cheie al creșterii a fost schimbarea comportamentului consumatorilor.

În contextul scăderii puterii de cumpărare și a incertitudinii economice, clienții au devenit mai atenți la prețuri și la raportul „preț-calitate”. Acest lucru a dus la migrarea unei părți a vizitatorilor restaurantelor de lux către segmentul de alimentație mai accesibilă.

Reprezentanții Sphera subliniază că așa-numita „degradare a consumului” a devenit un trend vizibil în ultimii ani. Consumatorii nu caută neapărat cele mai ieftine opțiuni, ci încearcă să obțină o calitate acceptabilă pentru bani rezonabili.

Directorul financiar al companiei a declarat că afacerea a reușit să se adapteze acestor schimbări și să ofere un produs care corespunde noilor așteptări ale clienților. El a subliniat că experiența pandemiei și a crizelor ulterioare a ajutat compania să reacționeze mai rapid la schimbările pieței.

Un factor suplimentar au fost inflația, instabilitatea geopolitică și modificările în politica fiscală, care au influențat comportamentul consumatorilor și cheltuielile acestora.

Ca urmare, Sphera a reușit să crească cota de piață în segmentul alimentației accesibile. Compania se adresează consumatorului de masă și mizează pe branduri cunoscute, cu o recunoaștere ridicată.

La sfârșitul primului trimestru al anului 2026, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 378 milioane lei, cu câteva procente mai mult decât în anul precedent. De asemenea, s-a înregistrat o creștere a profitului net normalizat.

Compania se așteaptă la o creștere continuă a vânzărilor pe parcursul anului, în ciuda presiunii persistente asupra pieței de consum. Prognoza generală prevede o creștere a cifrei de afaceri și o dinamică stabilă a profitului.

Experții observă că piața alimentației publice rămâne sensibilă la schimbările economice, iar companiile capabile să se adapteze rapid la modificările cererii obțin un avantaj competitiv.