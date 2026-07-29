România va începe producția de drone militare, inclusiv kamikaze FPV.

România va lansa producția de drone militare în Cluj-Napoca. Proiectul va fi realizat de compania românească Oves Enterprise și de unul dintre cei mai mari producători ucraineni de drone, Edrone.

Primele drone produse în țară vor fi prezentate deja în această toamnă. Ele vor trece prin etapa de testare și zboruri demonstrative, informează adevarul.ro.

Potrivit reprezentanților Oves Enterprise, compania va produce drone atât pentru nevoile României și altor țări europene, cât și pentru a satisface cererea actuală a Ucrainei.

În prima etapă, fabrica va produce trei tipuri de drone militare: drone FPV (First Person View), drone interceptoare și drone de recunoaștere. Dronele FPV sunt deja utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina, inclusiv pentru lovituri de precizie în stil „kamikaze”, datorită eficienței și costului relativ redus.

Capacitatea inițială de producție va fi de aproximativ 1.000 de drone pe lună. Ulterior, se planifică creșterea acesteia până la 10–15.000 de aparate lunar — în funcție de volumul comenzilor și programele de înzestrare.

O parte esențială a proiectului va fi integrarea platformei de inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltată de Oves Enterprise. Sistemul va permite detectarea și clasificarea automată a țintelor, urmărirea acestora, ghidarea și analiza situației în timp real, reducând timpul de reacție și sporind precizia sistemelor autonome.

Ciclul de producție va include întregul proces - de la asamblarea și integrarea componentelor până la instalarea software-ului, configurare, testare și pregătirea dronelor pentru exploatare.

Primele drone produse în România vor fi prezentate în toamna acestui an. Ulterior, gama de produse a companiei poate fi extinsă până la 27 de modele de drone, în funcție de cerere și dezvoltarea programelor de apărare ale României și altor state europene.

Directorul general al Oves Enterprise, Mihai Filip, a declarat că Europa are nevoie de capacități proprii de producție în domeniul apărării, iar România trebuie să devină nu doar o piață de desfacere, ci și un jucător industrial complet.

Potrivit companiei, infrastructura necesară este deja pregătită, astfel că lansarea producției nu va necesita investiții inițiale semnificative. La început, în companie vor lucra aproximativ 30 de angajați, care vor urma instruiri privind tehnologiile și procesele de producție transmise de partea ucraineană.

Oves Enterprise consideră că localizarea producției va consolida industria europeană de apărare, va reduce dependența de furnizori din afara UE și va permite României să ocupe un loc strategic în dezvoltarea și fabricarea sistemelor militare autonome.