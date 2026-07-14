România va conecta sistemul energetic cu Asia printr-un cablu subacvatic în Marea Neagră

Operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice din România, Transelectrica, anunță că proiectul cablului subacvatic prin Marea Neagră, ce va conecta România cu Georgia, a intrat în etapa de pregătire tehnică.

Proiectul a ajuns în această etapă după semnarea Memorandumului de Înțelegere între Transelectrica și operatorul georgian Georgian State Electrosystem (GSE), scrie stirileprotv.ro.

Cablul subacvatic de înaltă tensiune, care va traversa fundul Mării Negre, va permite transmiterea energiei electrice între cele două țări. Practic, va fi deschis un nou traseu de livrare a energiei electrice către Uniunea Europeană.

„Unul dintre cele mai importante proiecte energetice din regiune continuă să prindă contur. După semnarea Memorandumului de Înțelegere între Transelectrica și Georgian State Electrosystem (GSE), parteneriatul trece la etapa de pregătire tehnică necesară pentru crearea infrastructurii de conectare energetică între România și Georgia”, se arată în comunicatul Transelectrica.

Cablul subacvatic prin Marea Neagră va avea o lungime de 1155 kilometri

Pentru România, realizarea proiectului înseamnă o integrare mai strânsă în sistemul energetic european, acces la noi surse de energie electrică, creșterea securității energetice, posibilitatea integrării unui volum mai mare de energie din surse regenerabile, precum și consolidarea rolului țării în infrastructura energetică europeană.

Transelectrica menționează că proiectul va fi un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice moderne și în consolidarea cooperării internaționale pentru crearea unui sistem energetic pregătit pentru provocările viitoare.

Proiectul cablului subacvatic din Marea Neagră prevede construirea unei linii electrice de înaltă tensiune și de comunicații digitale între orașul Anaklia din Georgia și Constanța din România. Lungimea totală a liniei va fi de 1155 kilometri, dintre care 1115 kilometri vor traversa fundul Mării Negre, iar 40 de kilometri vor fi pe uscat. Capacitatea planificată a liniei va fi de 1300 MW.