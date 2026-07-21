România va achiziționa elicoptere militare și radare din Franța, în valoare de peste un miliard de euro.

România a comandat de la companii franceze 12 elicoptere militare Airbus și 12 radare antiaeriene Thales. Despre aceasta, citând Ministerul Forțelor Armate din Franța, raportează Reuters.

Achiziția va fi finanțată printr-un credit în cadrul programului european SAFE (Security Action for Europe). Potrivit agenției române Mediafax, pentru achiziționarea elicopterelor vor fi alocați 852 milioane de euro, iar pentru radare – 258 milioane de euro. Valoarea totală a comenzii va depăși un miliard de euro, scrie rfi.fr.

Uniunea Europeană a lansat programul SAFE în mai 2023 pentru consolidarea capacității de apărare a țărilor europene, în contextul invaziei ruse în Ucraina și al reducerii implicării americane în asigurarea securității europene. Volumul total al creditelor acordate prin program este de 150 miliarde de euro.

Prima țară care a beneficiat de creditele SAFE a fost Polonia, în luna mai.