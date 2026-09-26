România se numără printre țările UE cu cea mai abruptă creștere a prețurilor la benzină.

Șoferii din România s-au confruntat cu un nou val de scumpiri semnificative ale carburanților.

Țara s-a numărat printre statele membre ale Uniunii Europene unde, în ultima lună de vară, a fost înregistrată una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la benzină.

Datele oficiale ale Oficiului European de Statistică (Eurostat) arată că prețurile la stațiile de alimentare au continuat să crească constant, depășind semnificativ ritmul mediu din UE, informează libertatea.ro.

În august 2026, benzina s-a scumpit în România cu 6,6% față de iulie. La acest capitol, România s-a clasat pe locul al doilea în UE în ceea ce privește creșterea lunară a prețurilor la benzină. A fost depășită doar de Spania, unde creșterea a fost de 8,2%.

În aceeași perioadă, creșterea medie a prețurilor în întreaga Uniune Europeană a fost de doar 3,3%. Totodată, în 22 de țări ale UE prețurile au crescut, în trei au scăzut ușor, iar în alte două au rămas neschimbate.

În ceea ce privește motorina, dinamica din România a fost ceva mai moderată comparativ cu alte țări europene. În august, motorina s-a scumpit în țară cu 6,1% față de iulie 2026, ceea ce a plasat România printre statele UE cu una dintre cele mai mici majorări de prețuri pentru acest tip de combustibil.

Prin comparație, media la nivelul UE a fost de 8,3%, iar în țări precum Cehia și Bulgaria creșterea lunară a prețurilor la motorină a fost semnificativ mai mare — 14,3% și, respectiv, 13,5%.

Totuși, în comparație cu anul trecut, situația arată mult mai dificilă pentru bugetele șoferilor și transportatorilor români. Față de august de anul trecut, prețurile la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal în România au crescut cu 26,7%.

Această creștere continuă tendința de scumpire anuală semnificativă, înregistrată în lunile precedente: în iunie prețurile au crescut cu 23,1%, iar în iulie — cu 24,2%.

În ansamblul UE, prețul mediu al combustibilului în august 2026 a fost cu 23,8% mai mare decât în august 2025. Acest lucru reprezintă o accelerare vizibilă comparativ cu lunile precedente.

Creșterea anuală a prețurilor a fost înregistrată în 26 din cele 27 de state membre ale UE, iar în 18 state scumpirea combustibilului la stațiile de alimentare a depășit 20%.

Creșterea de 26,7% din România a fost a șasea ca mărime din Uniunea Europeană.

Cea mai semnificativă scumpire anuală a combustibilului a fost înregistrată în Bulgaria — 34,5%. Urmează Lituania — 28,8%, Finlanda — 27,6%, Germania — 27,5% și Franța — 27,4%.

La celălalt capăt al clasamentului s-au situat Ungaria, unde prețurile la combustibil au crescut cu doar 1,3%, și Suedia — cu o majorare de 6,1%.