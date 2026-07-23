România riscă o criză a combustibilului din cauza opririi livrărilor de petrol din Kazahstan.

Ministerul Energiei din România caută surse alternative de petrol din cauza întreruperilor în aprovizionarea prin Marea Neagră. Instituția anunță că analizează mai multe scenarii privind evoluția situației pe piața carburanților.

Ministerul Energiei din România a anunțat că analizează măsuri pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu petrol și produse petroliere, în contextul perturbărilor transporturilor prin Marea Neagră, după atacurile asupra unor petroliere care transportau petrol din Kazahstan către terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din Novorossiisk, scrie stirileprotv.ro.

Ministerul a subliniat că, în prezent, nu există amenințări pentru piața internă, însă autoritățile se pregătesc pentru diferite scenarii în cazul în care perturbările din Marea Neagră se vor prelungi.

„Ministerul Energiei analizează deja măsurile necesare pentru identificarea și asigurarea unor surse alternative de aprovizionare, în condițiile perturbării transportului de petrol și produse petroliere prin Marea Neagră”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit ministerului, compania Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului din Kazahstan în România, a asigurat autoritățile că este pregătită să compenseze eventualul deficit.

„În cazul reducerii producției sau a volumelor de aprovizionare, reprezentanții Rompetrol au garantat ministerului că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea unei alimentări neîntrerupte”, se menționează în declarație.

Prețurile la carburanți pot crește

Autoritățile avertizează că o perturbare prelungită a aprovizionării prin Marea Neagră ar putea conduce la creșterea prețurilor la benzinării.

„Dacă perturbările din Marea Neagră vor continua pe termen lung, acest lucru se poate reflecta în prețurile la carburanți. În acest sens, Ministerul Energiei analizează diferite scenarii de evoluție a situației și măsuri pentru reducerea impactului posibil asupra pieței de carburanți din România”, au transmis reprezentanții ministerului.

În perioada următoare, Ministerul Energiei va organiza o întâlnire cu operatorii din sectorul petrolier pentru a evalua capacitățile acestora de a crește volumele de aprovizionare cu carburanți pe piața românească.