România nu poate recupera 33 de milioane de dolari din amenzile rutiere neachitate.

Autoritățile din orașele românești nu reușesc să recupereze zeci de milioane de lei reprezentând amenzi rutiere neplătite. Unele datorii figurează în registre de mai bine de 25 de ani.

Acest lucru reiese din datele colectate de Digi24 în 20 de municipalități, centre administrative ale județelor, transmite logos-pres.md.

Doar din amenzile aplicate în 2025, administrațiile locale încearcă să recupereze peste 48 milioane de lei românești (aproximativ 11 milioane de dolari). Suma totală a amenzilor de circulație neachitate în aceste orașe a ajuns la 144 milioane de lei românești (aproximativ 33 milioane de dolari).

În comparație, după cum notează Digi24, acești bani ar fi fost suficienți pentru reabilitarea a aproximativ 50 km de drumuri județene. În medie, la nivel național, anul trecut s-au recuperat doar 63,2% din amenzile de circulație.

Cea mai gravă situație este în sudul României. În Craiova și Râmnicu Vâlcea s-au plătit doar 16% din amenzile aplicate.

Totodată, în Craiova datoria doar pentru anul trecut este de aproximativ 3 milioane lei românești (aproximativ 690.000 de dolari). Cea mai mare sumă de amenzi neachitate din 2025 a fost înregistrată în Timișoara — aproximativ 21 milioane de lei românești (aproximativ 4,8 milioane de dolari). În Buzău, șoferii datorează 11,6 milioane de lei românești (aproximativ 2,7 milioane de dolari).

În același timp, Cluj-Napoca și Oradea înregistrează unul dintre cele mai bune procente de colectare: acolo se plătesc peste 80% din amenzile de circulație. Potrivit sursei, problema nu este doar de natură financiară.

În cinci orașe există încă amenzi emise acum mai bine de 20 de ani. Cea mai veche sancțiune neachitată este înregistrată în Focșani și datează din anul 2000.

În Craiova și Deva există datorii din 2002, în Sibiu din 2003, iar în Târgoviște din 2005. În contextul ratei scăzute de colectare a amenzilor în România, se discută măsuri pentru înăsprirea răspunderii pentru rău-platnici, inclusiv restricții pentru șoferii care nu plătesc amenzile în termenul stabilit.