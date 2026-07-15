România: Navele de croazieră au rămas blocate pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei.

În localitatea românească Bechet, din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre, traficul feribotului spre Bulgaria a fost suspendat pentru câteva zile. Navele care sosesc în zonă sunt nevoite să caute rute alternative.

În România, nivelul apei în fluviul Dunărea a scăzut atât de mult încât provoacă probleme în sectorul agricol și în transportul fluvial. Circulația feriboturilor a fost suspendată. Bacurile cu cereale stau nefolosite, iar vasele de croazieră sunt nevoite să-și schimbe rutele sau să transporte turiștii cu autobuze. În plină caniculă, fermierii nu au suficientă apă pentru irigații, scrie euronews.com.

Potrivit lui Ayman Ismail, reprezentant al unei companii de croazieră, agențiile turistice caută alternative pentru clienții lor. „Suntem aici deja de două zile. Oaspeții noștri vor merge la București, deoarece toate programele au fost anulate din cauza nivelului scăzut al apei”, povestește Ismail.

Un alt vas a plecat din Budapesta, însă nivelul scăzut al apei în Dunăre a obligat echipajul să schimbe ruta prin mai multe țări de-a lungul fluviului.

Constantin Ionele, proprietarul unui ponton din Bechet: „Circulația pe Dunăre este oprită și nu știm când va fi reluată. Anual, aici sosesc vase de croazieră din Vest. Anul acesta au întâmpinat probleme serioase, vasele nu pot ajunge la destinația finală.”

La Bechet, din cauza nivelului scăzut al apei în râu, circulația feribotului spre Bulgaria este suspendată pentru câteva zile. Navele care sosesc în această zonă sunt nevoite să caute rute alternative. Lipsa apei afectează gospodăriile agricole. Fermierii se tem că veniturile lor vor scădea semnificativ.

Constantin Iancu a declarat că acum fermierii „încep să numere fiecare ban, pentru că practic nu mai au bani”.

Fermierii locali spun că, în lipsa unor ploi abundente în următoarele două săptămâni, recolta ar putea să se usuce complet.

La intrarea în România, în Dunăre a fost înregistrat cel mai scăzut volum de apă din ultimii peste 20 de ani. Nivelul apei a coborât sub limita la care pot funcționa stațiile de pompare. Potrivit hidrologilor, în zilele următoare nivelul apei în Dunăre va continua să scadă.