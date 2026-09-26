România le-a propus investitorilor să doneze sânge pentru un randament mai mare al obligațiunilor.

De la începutul anului 2025, România a atras circa 604 milioane de dolari de la mii de investitori privați printr-un program de majorare a randamentelor obligațiunilor de stat pentru donatorii de sânge.

Donatorii de sânge din țară pot cumpăra titluri de stat cu un randament de peste 7% pe an — cu aproximativ un punct procentual mai mare decât cel oferit celorlalți investitori de retail, transmite meduza.io cu referire la bloomberg.com.

Programul ajută simultan statul să atragă bani și stimulează donarea de sânge. Anul trecut, România a avut cel mai mare deficit bugetar dintre țările Uniunii Europene. În prezent, investitorii privați, inclusiv cumpărătorii de obligațiuni „pentru donatori”, asigură aproape o cincime din toate împrumuturile guvernului.

Statul aproape că nu trebuie să cheltuiască bani pentru promovarea inițiativei, menționează șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu. În 2023, programul a fost lansat în parteneriat cu un post de radio popular, însă de atunci și posturile de televiziune vorbesc gratuit despre acesta.

Bloomberg nu precizează ce sumă totală a fost atrasă de la lansarea programului. Mii de investitori privați au cumpărat deja obligațiuni cu rata „pentru donatori”, scrie publicația.