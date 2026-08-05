România: Lanțurile de magazine opresc iluminatul publicitar și limitează utilizarea aparatelor de aer condiționat.

Cele mai mari rețele comerciale din România au anunțat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, pe fondul instituirii în țară a regimului de alertă energetică.

După cum informează portalul Biziday, Asociația marilor rețele de retail din România (AMRCR) a declarat că membrii săi reduc în mod voluntar consumul de energie pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic național.

Printre măsurile adoptate se numără:

utilizarea preponderentă a iluminatului cu LED și a iluminatului de fundal reglabil în funcție de lumina naturală;

folosirea senzorilor de temperatură pentru o gestionare mai eficientă a sistemelor de aer condiționat;

dotarea spațiilor administrative și de serviciu cu senzori de prezență;

utilizarea panourilor solare pentru alimentarea proprie cu energie;

limitarea funcționării sistemelor de aer condiționat;

stingerea iluminatului publicitar noaptea.

„Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, asigurând în același timp funcționarea neîntreruptă a comerțului, siguranța și confortul pentru cumpărători”, au declarat reprezentanții asociației.

În AMRCR intră cei mai mari retaileri din țară, inclusiv Altex, Auchan, Carrefour, DM, Decathlon, Dedeman, Flanco, Hornbach, Ikea, Kaufland, Leroy Merlin, Lidl, Mega Image, Metro, Penny, Pepco, Profi și Selgros.

Anterior, Guvernul României a anunțat instituirea regimului de alertă energetică pe toată luna august, din cauza scăderii abrupte a nivelului apei în Dunăre, ceea ce a afectat funcționarea centralelor electrice. Premierul interimar Ilie Bolojan a îndemnat populația și companiile să reducă consumul de energie electrică în orele de seară, iar proprietarii de centrale solare de acasă cu acumulatoare — pe cât posibil — să livreze energia în rețea între 20:00 și 23:00.