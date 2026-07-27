România l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE după a treia dronă doborâtă în două zile.

MAE al României l-a convocat peambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, după ce pe teritoriul țării au fost distruse trei drone în mai puțin de 48 de ore. Despre aceasta a anunțat șefa instituției, Oana Țoiu, în X.

„În legătură cu aceste încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a scris ea, informează rtvi.com.

Primul aparat a fost doborât în dimineața zilei de 24 iulie, în apropierea localității Padina din județul Buzău – pentru România a fost primul caz de acest fel. Al doilea a fost distrus în dimineața zilei de 25 iulie la granița cu Ucraina, iar al treilea – duminică la ora 10:13, la 12 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale, conform comunicatelor Ministerului Apărării din România. În toate cele trei cazuri, țintele au fost lovite de avioane de vânătoare F-16.

Baza pentru protestul diplomatic vor fi rezultatele anchetelor. Procuratura Generală a României, în urma expertizei, a încadrat drona doborâtă pe 24 iulie în categoria acelorași tipuri de drone pe care, potrivit Bucureștiului, le folosește Rusia. Cercetările pentru celelalte două episoade continuă, iar fragmentele acestor drone nu au fost găsite până la momentul declarațiilor.