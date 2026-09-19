theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Septembrie 2026, 10:00
4 074
Copiază linkul
Link copiat

România: „Inițiativa Carpatică” poate face din protecția minorităților naționale o prioritate

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre prioritățile „Inițiativei Carpatice” ar putea fi protejarea drepturilor minorităților naționale.

România: „Inițiativa Carpatică” poate face din protecția minorităților naționale o prioritate.
România: „Inițiativa Carpatică” poate face din protecția minorităților naționale o prioritate.

El a scris acest lucru pe X, relatează eurointegration.com.ua

Potrivit lui, jumătate din Munții Carpați se află pe teritoriul României, de aceea participarea României la acest proces este foarte importantă.

„Acest format («Inițiativa Carpatică». – Red.) poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii, făcând din protecția drepturilor minorităților naționale o prioritate”, a scris Dan pe rețelele sociale.

El a menționat acest lucru și în discursul său de la summitul „Inițiativei Carpatice”.

„Avem un număr mare de minorități în regiune, iar acest format, această cooperare trebuie să le permită acestor minorități să-și păstreze tradițiile”, a declarat el.

Potrivit lui, „Inițiativa Carpatică” poate deveni un instrument suplimentar de integrare europeană pentru țările candidate la aderarea la UE.

„România susține ferm parcursul european, iar acest format poate deveni un instrument suplimentar de integrare europeană pentru țările candidate”, a remarcat președintele României.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat anterior crearea unui nou format de cooperare – „Inițiativa Carpatică”, care va reuni Ucraina și alte șapte țări europene, alături de Uniunea Europeană.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici