România: „Inițiativa Carpatică” poate face din protecția minorităților naționale o prioritate.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre prioritățile „Inițiativei Carpatice” ar putea fi protejarea drepturilor minorităților naționale.

El a scris acest lucru pe X, relatează eurointegration.com.ua

Potrivit lui, jumătate din Munții Carpați se află pe teritoriul României, de aceea participarea României la acest proces este foarte importantă.

„Acest format («Inițiativa Carpatică». – Red.) poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii, făcând din protecția drepturilor minorităților naționale o prioritate”, a scris Dan pe rețelele sociale.

El a menționat acest lucru și în discursul său de la summitul „Inițiativei Carpatice”.

„Avem un număr mare de minorități în regiune, iar acest format, această cooperare trebuie să le permită acestor minorități să-și păstreze tradițiile”, a declarat el.

Potrivit lui, „Inițiativa Carpatică” poate deveni un instrument suplimentar de integrare europeană pentru țările candidate la aderarea la UE.

„România susține ferm parcursul european, iar acest format poate deveni un instrument suplimentar de integrare europeană pentru țările candidate”, a remarcat președintele României.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat anterior crearea unui nou format de cooperare – „Inițiativa Carpatică”, care va reuni Ucraina și alte șapte țări europene, alături de Uniunea Europeană.