România avertizează asupra riscului de faliment în masă după închiderea Lukoil.

Aproximativ 460 de companii românești ar putea ajunge în faliment, dacă rafinăria Petrotel-Lukoil nu își va relua activitatea.

Acest lucru a fost declarat de președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu, într-un interviu acordat pentru DCBusiness. Potrivit estimărilor sale, oprirea întreprinderii poate duce, de asemenea, la pierderea a circa 8.000 de locuri de muncă. „Evident, se creează o problemă socială”, a declarat Hossu, transmite logos-press.md.

Liderul sindical a avertizat și asupra unei posibile penurii de combustibil pe piața internă. O oprire îndelungată a rafinăriei poate reduce oferta și intensifica presiunea asupra prețurilor. În primul rând, aceasta va afecta agricultura și transporturile — sectoare mari consumatoare de motorină. Ulterior, consecințele se pot extinde asupra furnizorilor, angajaților acestora și altor domenii ale economiei dependente de transporturi.

Hossu a menționat că probleme similare au apărut anterior în Germania și Bulgaria în legătură cu activele Lukoil. Potrivit lui, autoritățile germane au numit, în decurs de o săptămână, un administrator special, care urma să se asigure că veniturile din activitatea întreprinderii nu ajung în Rusia. În Bulgaria, o decizie similară a fost luată într-o lună. În România, potrivit acestuia, un astfel de administrator nu a fost numit de 14 luni.

Pe acest fundal, rafinăria Petrotel Lukoil a intrat deja în procedura insolvenței. O instanță română a permis deschiderea acesteia, transmite Digi24. Lista preliminară a creanțelor creditorilor trebuie pregătită până la 29 septembrie, iar cea definitivă — aprobată până la 23 octombrie. Prima ședință a creditorilor este programată pentru 3 octombrie.

Compania a declarat că procedura este necesară pentru păstrarea afacerii și a activelor, protejarea angajaților, stabilizarea relațiilor cu partenerii și pregătirea reluării producției. Scopul nu este închiderea rafinăriei, au subliniat reprezentanții Petrotel.

Rafinăria s-a oprit în octombrie 2025 pentru reparații planificate, dar nu și-a reluat activitatea după finalizarea acestora. Ulterior, întreprinderea a ajuns sub incidența sancțiunilor SUA. În martie, România a solicitat Washingtonului permisiunea de a o reporni. Autoritățile române au anunțat ulterior că au obținut derogările necesare de la aplicarea sancțiunilor, însă producția nu a fost reluată.

Menționăm că Petrotel Lukoil aparține aproape în totalitate companiei elvețiene Litasco S.A., parte din structura internațională Lukoil. În ianuarie, compania rusă a anunțat un acord cu Carlyle Group privind vânzarea activelor internaționale pe fondul sancțiunilor.

Rafinăria Petrotel-Lukoil este situată în orașul Ploiești, la 55 km de București, și este una dintre cele mai mari rafinării din România. Capacitatea anuală de prelucrare este de 2,5 milioane de tone. Întreprinderea a intrat în proprietatea companiei Lukoil în 1998. O parte din produsele Petrotel sunt livrate în Moldova.