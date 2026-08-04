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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 August 2026, 13:28
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România anunță creșterea nivelului apei în Dunăre în apropierea unei centrale nucleare

Ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță, a declarat că nivelul Dunării la centrala nucleară „Cernavodă” a crescut cu 2 cm, ceea ce permite stației să funcționeze fără întreruperi.

România anunță creșterea nivelului apei în Dunăre în apropierea unei centrale nucleare.
România anunță creșterea nivelului apei în Dunăre în apropierea unei centrale nucleare.

Potrivit lui, acest lucru a devenit posibil datorită unei operațiuni efectuate de specialiștii armatei.

„Veste bună: la centrala nucleară „Cernavodă", nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua precedentă. Având în vedere că prognoza indica o scădere de 2 cm, se poate spune că operațiunea de ieri a adus un plus net de cel puțin 4 cm, ceea ce înseamnă încă două zile de lucru, în plus față de etapele deja parcurse", a scris Miruță.

Luni dimineață, pe Dunăre, a fost aruncată în aer o stâncă pentru a asigura un nivel mai ridicat al apei la centrala nucleară de la Cernavodă.

Și în Ungaria, centrala nucleară s-a aflat, de asemenea, în pragul opririi din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre. Însă marți dimineață, premierul Peter Magyar a anunțat creșterea nivelului apei cu 1,5 cm.

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