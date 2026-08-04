România anunță creșterea nivelului apei în Dunăre în apropierea unei centrale nucleare.

Ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță, a declarat că nivelul Dunării la centrala nucleară „Cernavodă” a crescut cu 2 cm, ceea ce permite stației să funcționeze fără întreruperi.

Potrivit lui, acest lucru a devenit posibil datorită unei operațiuni efectuate de specialiștii armatei.

„Veste bună: la centrala nucleară „Cernavodă", nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua precedentă. Având în vedere că prognoza indica o scădere de 2 cm, se poate spune că operațiunea de ieri a adus un plus net de cel puțin 4 cm, ceea ce înseamnă încă două zile de lucru, în plus față de etapele deja parcurse", a scris Miruță.

Luni dimineață, pe Dunăre, a fost aruncată în aer o stâncă pentru a asigura un nivel mai ridicat al apei la centrala nucleară de la Cernavodă.

Și în Ungaria, centrala nucleară s-a aflat, de asemenea, în pragul opririi din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre. Însă marți dimineață, premierul Peter Magyar a anunțat creșterea nivelului apei cu 1,5 cm.