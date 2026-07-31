România a ridicat în aer avioane F-16 din cauza dronelor de la granița cu Ucraina.

Joi, autoritățile din România au anunțat un avertisment de urgență pentru locuitorii din partea de nord a județului Tulcea, din cauza dronelor aflate în apropierea frontierei cu Ucraina.

În aer au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16.

Potrivit Ministerului Apărării din România, la ora 21:12, de pe baza Forțelor Aeriene 86 de la Borcea au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizarea situației, după ce sistemul radar a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, scrie rbc.ua, cu trimitere la digi24.ro.

Ulterior, instituția a precizat că sistemul radar a înregistrat semnale intermitente ale unor ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale. Acestea s-au aflat în spațiul aerian național timp de aproximativ 20 de secunde, la ora 21:14, după care au traversat frontiera în direcția Ucrainei.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre introducerea măsurilor de avertizare a populației din județul Tulcea. De acolo a fost transmis și mesajul de avertizare de urgență către locuitori prin sistemul de înștiințare în caz de situații de urgență.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să se adăpostească, avertizând despre o posibilă cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un avertisment similar încă de dimineață, în aceeași zi de joi.

Reamintim că dronele au încălcat spațiul aerian al României și mai devreme. În urmă cu trei zile, țara a doborât trei drone fără pilot, cheltuind 1,5 milioane de euro pentru aceasta – câte 400 de mii de dolari pentru fiecare.