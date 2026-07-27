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eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Iulie 2026, 12:24
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România a ridicat în aer avioane din cauza unui obiectiv necunoscut

În România, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de orașul-port Sulina.

România a ridicat în aer avioane din cauza unui obiectiv necunoscut,
România a ridicat în aer avioane din cauza unui obiectiv necunoscut,

Despre aceasta se menționează într-un comunicat al Ministerului Apărării din România, transmite „Europa Liberă”.

Doi piloți de F-16 de la baza aeriană 86 din Fetești au decolat la ora 08:53 pentru a monitoriza situația.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre introducerea măsurilor de alertare a populației în județul Tulcea, despre care la ora 08:47 a fost transmis mesajul RO-Alert.

„Ținta a fost pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a traversat granița îndreptându-se spre Ucraina. Recent au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei”, au precizat autoritățile.

Ministerul Apărării a adăugat că va oferi detalii noi imediat ce acestea vor fi disponibile.

Duminică, 26 iulie, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat despre doborârea unei noi drone deasupra teritoriului țării. Acesta este al treilea incident de acest fel în ultimele trei zile.

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