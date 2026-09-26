theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Septembrie 2026, 11:15
60
Copiază linkul
Link copiat

România a ridicat de la sol avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei

În noaptea de 26 septembrie, România a ridicat avioane de vânătoare în legătură cu apariția unei ținte aeriene în apropierea graniței țării.

România a ridicat de la sol avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.
România a ridicat de la sol avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

Ministerul Apărării al României a comunicat acest lucru pe rețeaua socială X, transmite eurointegration.com.ua.

După cum se menționează, sistemul românesc de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care zbura în apropierea orașului Vâlcov din regiunea Odesa, nu departe de granița cu România.

Ulterior, locuitorilor din partea de nord a județului românesc Tulcea le-a fost transmisă o avertizare privind pericolul, iar două avioane de vânătoare F-18 au decolat pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a fost anulată la ora 01:30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici