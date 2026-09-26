România a ridicat de la sol avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

În noaptea de 26 septembrie, România a ridicat avioane de vânătoare în legătură cu apariția unei ținte aeriene în apropierea graniței țării.

Ministerul Apărării al României a comunicat acest lucru pe rețeaua socială X, transmite eurointegration.com.ua.

După cum se menționează, sistemul românesc de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care zbura în apropierea orașului Vâlcov din regiunea Odesa, nu departe de granița cu România.

Ulterior, locuitorilor din partea de nord a județului românesc Tulcea le-a fost transmisă o avertizare privind pericolul, iar două avioane de vânătoare F-18 au decolat pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a fost anulată la ora 01:30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.