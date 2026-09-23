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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Septembrie 2026, 09:37
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România a ridicat de la sol avioane de vânătoare după apariția unei ținte aeriene în apropierea frontierei

Târziu în seara zilei de marți, 22 septembrie, România a detectat o țintă aeriană care se deplasa din Ucraina spre spațiul său aerian și a ridicat de la sol aviația.

România a ridicat de la sol avioane de vânătoare după apariția unei ținte aeriene în apropierea frontierei.
România a ridicat de la sol avioane de vânătoare după apariția unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

Ministerul Apărării al României a anunțat acest lucru, transmite eurointegration.com.ua.

După cum se menționează, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării al României a detectat o țintă aeriană care se deplasa la nord-est de orașul Vâlcov din Ucraina.

Ulterior, populația din partea de nord a județului românesc Tulcea a fost avertizată cu privire la o potențială amenințare.

Două avioane de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru a monitoriza situația.

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