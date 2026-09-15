România a ridicat de la sol avioane de vânătoare din cauza dronelor în apropierea frontierei sale cu Ucraina.

În noaptea de 15 septembrie, avioane de vânătoare românești au decolat pentru patrulare la granița cu Ucraina, în legătură cu prezența unor drone în apropierea spațiului aerian al României.

Despre acest lucru a informat serviciul de presă al Ministerului Apărării al României, scrie eurointegration.com.ua.

În timpul nopții, sistemele radar ale armatei române au detectat prezența mai multor ținte aeriene dinspre Ucraina, în apropierea frontierei cu România. În special, la ora 03:10, o țintă a fost detectată la 35 km nord de Chilia.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer două avioane românești F-16 și a fost instituită alerta în județul de frontieră Tulcea.

Următoarele două drone au fost detectate la ora 04:20, la 30 km nord de satul Periprava, situat pe partea românească a Dunării, vizavi de Vâlcov; în această zonă a fost instituită din nou alerta aeriană.

În cele din urmă, nu au fost constatate încălcări ale spațiului aerian al României, iar alerta a fost anulată la ora 05:18.

Amintim că, tot în noaptea de 15 septembrie, avioanele de vânătoare ale misiunii de patrulare NATO au doborât pentru prima dată deasupra Lituaniei o dronă de tip necunoscut.