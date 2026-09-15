theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Septembrie 2026, 11:32
6 596
Copiază linkul
Link copiat

România a ridicat de la sol avioane de vânătoare din cauza dronelor în apropierea frontierei sale cu Ucraina

În noaptea de 15 septembrie, avioane de vânătoare românești au decolat pentru patrulare la granița cu Ucraina, în legătură cu prezența unor drone în apropierea spațiului aerian al României.

România a ridicat de la sol avioane de vânătoare din cauza dronelor în apropierea frontierei sale cu Ucraina.
România a ridicat de la sol avioane de vânătoare din cauza dronelor în apropierea frontierei sale cu Ucraina.

Despre acest lucru a informat serviciul de presă al Ministerului Apărării al României, scrie eurointegration.com.ua.

În timpul nopții, sistemele radar ale armatei române au detectat prezența mai multor ținte aeriene dinspre Ucraina, în apropierea frontierei cu România. În special, la ora 03:10, o țintă a fost detectată la 35 km nord de Chilia.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer două avioane românești F-16 și a fost instituită alerta în județul de frontieră Tulcea.

Următoarele două drone au fost detectate la ora 04:20, la 30 km nord de satul Periprava, situat pe partea românească a Dunării, vizavi de Vâlcov; în această zonă a fost instituită din nou alerta aeriană.

În cele din urmă, nu au fost constatate încălcări ale spațiului aerian al României, iar alerta a fost anulată la ora 05:18.

Amintim că, tot în noaptea de 15 septembrie, avioanele de vânătoare ale misiunii de patrulare NATO au doborât pentru prima dată deasupra Lituaniei o dronă de tip necunoscut.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici