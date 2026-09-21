theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Septembrie 2026, 10:04
12 043
Copiază linkul
Link copiat

România a ridicat avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei

Ministerul Apărării al României a declarat că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei țării.

România a ridicat avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.
România a ridicat avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

Luni, 21 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care a zburat la 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea frontierei, scrie eurointegration.com.ua.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind luarea măsurilor pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.

Ulterior, două avioane de vânătoare F-16 au decolat pentru monitorizarea situației.

Mai târziu, alerta aeriană a fost ridicată, iar nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici