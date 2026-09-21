România a ridicat avioane de vânătoare în urma apariției unei ținte aeriene în apropierea frontierei.

Ministerul Apărării al României a declarat că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei țării.

Luni, 21 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care a zburat la 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea frontierei, scrie eurointegration.com.ua.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind luarea măsurilor pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.

Ulterior, două avioane de vânătoare F-16 au decolat pentru monitorizarea situației.

Mai târziu, alerta aeriană a fost ridicată, iar nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.