România a raportat o încălcare a spațiului aerian: A fost mobilizată aviația.

În noaptea de 26 septembrie, o țintă neidentificată a încălcat spațiul aerian al României, iar avioane de vânătoare ale aliaților au fost ridicate în aer.

Despre acest lucru a informat Ministerul Apărării Naționale al României pe X, transmite eurointegration.com.ua.

După cum se menționează, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care se deplasa în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre instituirea măsurilor de alertare a populației în nordul județului Tulcea. La ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, aflate în serviciu de luptă în cadrul Poliției Aeriene Consolidate, și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației.

Ținta s-a aflat timp de câteva minute în spațiul aerian al țării, zburând pe o traiectorie aproape paralelă cu brațul Chilia al Dunării. Semnalul radar al obiectului a dispărut în zona Pardina.

Alerta aeriană a fost anulată la ora 00:48.